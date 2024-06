U SRBIJI KREĆE TURNEJA DOŽIVETI STOTU: Prva stanica je Niš, a evo kako je bilo na promociji 50 godina Bijelog dugmeta u SARAJEVU

Grupa Bijelo dugme kreće na svoju veliku turneju "Doživeti stotu" povodom 50. rođendana iz Niša. Goran Bregović i članovi originalne postave biće glavne zvezde ovogodišnjeg Old Timer Festa, čiji program se održava na platou gradske tvrđave 22. juna na Svetski dan muzike.

Prvi od planiranih 50 koncerata od Vardara do Triglavva počinje u 22 sata, a ulaznice se kreću od 1.200 do 3.500 i 3.900 za VIP propusnice. Do karata možete doći preko sajta Old Timer Fest, Ticket.rs, kao i u knjižarama Hijeroglif, Blue travel i OMV pumpama.

Cela priča počela je 11. maja u Sarajevu, gde je 1974. godine nastao danas najveći bend na prostoru bivše Jugoslavije. Promocija velike turneje „Doživeti stotu - 50 godina - 50 gradova“ održana je u Domu mladih i bilo je to, kako se slaže kritika i publika, veče za pamćenje. Dugme sada nastupa u izvornom rok sastavu, a tu su Goran Bregović, Zoran Redžić, Dragan Điđi Jankelić, Ognjan Radivojević na klavijaturama, i vokali Mladen Vojčić – Tifa i Alen Islamović…

- Ne slavim rođendane, ali 50 godina Bijelog dugmeta mi se nekako slavi. Ima nešto što mi se sviđa u tome. Da nakon 50 godina još uvek je meni lepo da to sviram, a i da ima publike koju to interesuje - rekao je Goran Bregović u intervjuu za Nedeljnik.

U Sarajevu je predstavljena i set lista na kojoj se nalazi 30 velikih hitova. Mladen Vojičić Tifa otvara spektakl s13 kompozicija, među kojima su i „Padaju zvijezde“,„Svi marš na ples“, „Lažeš zlato“, „Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac“, „Lipe cvatu“…Potom se na bini penje Alen Islamović koji je izvodi još 13 pesama, između ostalih „Šta ima novo“, „Na zadnjem sjedištu moga auta“, „A i ti me iznevjeri“, „Napilese ulice“… Naravno tu su na kraju „Hajdemo u planine“, „Đurđevdan“, „Ima neka tajna veza“ i „Ružica“.

Goran i članovi Bijelog dugmeta ponovo će se vratiti u Sarajevo posle ovog premijernog koncetra 11. maja i sviraće u nekom velikom prostoru. Nakon Niša čekaju ih nastupi na Arsenal festu u Kragujevcu 28. juna, Banjaluci 5. jula, Trebinju 3. avgusta i Puli 25. avgusta i Split 31. avgusta.

Prva veliku svirku u dijaspori imaće 21. septembra u Porše areni u Štutgartu, koja prima 10.000 ljudi. U pripremi je i veliki koncert u Beogradu planiran na jesen, čiji datum će biti objavljen za nekoliko dana.

