O OVOM SKANDAL BRUJALA JE CELA JUGA: Pevač spavao sa 1.000 žena, a razveo se od Mire Kosovke zbog afere sa Vesnom Zmijanac

Pevačica Mira Kosovka bila je u braku sa kolegom Brankom Višnjićem, ali je brak trajao svega 11 meseci, dok su zajedno proveli kao par sedam godina. Nijhov razvod pratio je skandal, pre svega jer je Mira Kosovka krivila koleginicu Vesnu Zmijanac da je kriva za krah njihovog braka. Naime, kako su mediji tada pisali, uzrok razvoda bilo je intimno druženje sa Vesnom Zmijanac.

Branko je za Svet iz 1997. godine zbog skandala koji je izbio morao da demantuje priče bivše supruge da je bio sa njihovom koleginicom Vesnom Zmijanac.

"Ne znam da li mi je stvarno takva sudbina? Kao da uvek sve ide na moju štetu? Kada sam nadomak nekog uspeha i kvalitetne realizacije u muzici, dese se neke periferne stvari, koje nemaju veze sa muzikom, ali mi zasmetaju u karijeri", bio je ljut Branko.

"Nimalo nisam srećan što o nekim stvarima i događajima moram da pričam. Ipak, pokušavam da zaštitim moj privatni život, koliko je to moguće. Izvor od kojeg je potekla navedena informacija se zna. Mira Kosovka, moja bivša supruga, takve izjave dala je u nekoliko časopisa. Nije mi namera da polemišem. Mojoj bivšoj ljubavi, sve najlepše. Bavimo se istim "poslom i želim joj mnogo uspeha sa novom pločom. Žene su nežniji pol, te im treba oprostiti neke nepromišljenosti. Jedino što želim je da negiram bilo kakvu vezu emotivne prirode sa Vesnom Zmijanac", pričao je za Svet.

Kako se upoznao sa Vesnom

Na opasku da bi mnogi muškarci poželeli takve insinuacije, Branko je ispričao istorijat njihovog poznanstva.

"Vesna i ja smo se upoznali na rođendanu kompozitorke koja je radila za nju i Miru. Tada je čula moje ’muziciranje’ i zainteresovala se za moj rad. Rodila se ideja da uradimo jednu pesmu u duetu, koja bi se našla i na njenoj i mojoj ploči. U svakom slučaju takva dama i estradna zvezda kao što je Vesna, bila je spremna da mi pomogne da napredujem u karijeri. Na tome sam joj zahvalan, jer je to htela da učini iz najboljih namera, drugarski".

Na primedbu da je u jednom časopisu Vesna Zmijanac dala zajedljivu opasku na njegov račun. Branko je džentlmenski odgovorio:

"To mene pogađa. Vesna je iznervirana i iritirana Mirinim optužbama da me je ona preotela. Pa nisam ja stvar, pa da prelazim iz ruke ruku i da žene preko telefona o tome odlučuju. Jednom prilikom Mira mi je rekla: ldi, živi s njom!’ Hteo sam da se pravdam, ali su mi onda počele lepo zvučati te reči, ali samo kao naslov neke, od mojih budućih pesama. Sve mi liči na košmar. Žao mi je što su nesmotrene izjave moje bivše žene dovele do raskida jedne saradnje koja bi mogla biti veoma zanimljiva.

Bio sa 1.000 žena Branko se muzikom bavi preko 30 godina, a pevao je godinama velike turneje po zemljama SSSR-a. Bivši se sportista, trenirao je karate i u tome je bio vrlo uspešan. foto: Printscreen Bio je oženjen sa koleginicom Mirom Kosovkom, a mediji su ga povezivali i sa još nekoliko pevačica. Kaže da je u život bio sa 1.000 žena.

Mira Kosovka: Volela sam ga i praštala mu Mira Kosovka je o bivšem mužu pričala i nije ga štedela. "Volela sam ga, bezbroj puta sam mu praštala. Stalno sam za njega nalazila opravdanja. Da me je izdao zbog Ijubavi prema drugoj ženi, razumela bih ga i oprostila bih mu ponovo. Ali, izdaju iz interesa ne praštam. Njegovoj novoj zaštitnici sam se zahvalila. Najozbiljnije! Žena mi je otvorila oči, skinula mi samar s leđa. Ona je moj ’spasilac’!" foto: Kurir Televizija

Vesna Zmijanac: Momak je dobar, ali loše peva! "Zar uopšte možete pomisliti da bih ja mogla da budem sa bivšim mužem Zorice Marković i Mire Kosovke?" Na pitanje da li je istina da ju je Mira Kosovka zvala da joj se zahvali što joj je pomogla da se otarasi Branka, Vesna Zmijanac je tada bila jasna. foto: Damir Devišagić "Ne... Mira je mene zvala kada je Branko snimao ploču da me zamoli da mu pomognem u pevačkoj karijeri. Napravljena je jedna pesma duet i rekla sam da ćemo pokušati zajedno to da otpevamo, pa neka Branko tu pesmu stavi na svoju ploču i ako tako može da se okoristi moje ime, nemam ništa protiv. Međutim, taj duet nije otišao na ploču, zato što taj momak, koji je zaista dobar, loše peva".

