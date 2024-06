ONE SU PRODAVALE SVOJE IZNOŠENE STVARI! Zaradile novac na polovnoj garderobi: Nudile majice, veš i cipele, a ova pevačica i ŠERPE

Mnoge popularne ličnosti zarađivale su novac prodavajući svoje iznošene stvari preko interneta. Neke su se na taj način oslobodile viška obuće i odeće, ali ima i onih koje su u tome videle način zarade. A cifre uopšte nisu bile male.

Jedna od onih koja je među prvma počela da zarađuje na ovaj način je nekadašnja košarkašica Milica Dabović. Ona je priznala da je bila prinuđena na ovaj korak jer je samohrana majka. Ona je dobijala kritike da robu prodaje po višoj ceni nego što je nova u buticima, a u jednom trenutku se pojavilo da prodaje i donji veš. Danas Milica zarađuje na platformi za odrasle Onlifansu.

Nekadašnja zvezda "Granda" Svetlana Orlić, poznata kao Big mama, nakon velike popularnosti koju je stekla u takmičenju, povukla se iz medija. Tek posle nekog vremena se saznalo da preko Fejsbuka prodaje iznošene stvari.

Svetlana sada živi u Nemačkoj sa suprugom, kolekcionarom bubnjeva. I dalje nastupa sa bendom, ali i radi u Srpskom kultnurnom centru sa folklorašima, o čemu je pričala u intervjuu za Kurir. Ona se tada dotakla i teme prodaje polovnih stvari.

- Ja ću moje stvari da prodajem jer sam ih ja i kupila. Ti napisi su mi doneli duševnu bol. Kao estradni umetnik ne mogu da pobujem jedne štikle dva puta. Ja sam htela da ih prodam jer nisam imala više gde da ih nosim, na kraju sam ih poklonila. Posle medijskih naslova ljudi su krenuli s pričom da maltene emam hleba da jedem, zbog čega su me prijatelji i svi poznanici pozivali i nudili mi pomoć - rekl aje tada Svetlana.

I Goca Tržan se na isti način oslobodila nošenih stvari.

- Prodaja stvari preko interneta nije nešto što sam ja izmislila, to rade mnoge holivudske zvezde i ja sam to predložila mnogim koleginicama. Čula sam neke negativne komentare, prilično maliciozne, ali ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Na kraju krajeva, to je novac koji ja zararađujem i šta je koga briga na šta ja to trošim. Ali, u ovoj zemlji se sve prašta, sem da zaradiš pare - rekla je tada Goca.

I Olja Crnogorac je jednom prilikom rekla da prodaje stvari jer više nema gde da ih drži.

- Otvorila sam stranicu na internetu gde prodajem polovne, markirane stvari. Dok nisam počela da kreiram, uglavnom sam nosila većinom nefirmirane stvari, a cipele, kaiš i tašna su morali da budu dobri. Jednu tašnu nosim po pet ili šest godina. Jedno petnaest pari cipela mi stoji u koferu iza vrata, jer nemam gde da ih stavim. Cipele više ne brojim, imam ih mnogo - istakla je tada Olja.

I blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, je svojevremeno stavljala svoje markirane stvari na prodaju, a za stare baletanke je tražila čak 300 evra. Ona je tada naišla na negativne komentare jer je prodavala prljave baletanke. Nakon toga prodavala je i patike poznatog svetskog brena, a uz fotografiju je stavila opis "prljave, ali kad se operu su u mnogo boljem stanju".

Dunja Ilić je za razliku od svih njih, pored garderobe prodavala i stvari iz kuće. Ona je nudila i šerpe i šolje.

- Na prodaju prelep pozlaćen set za petoro ljudi, svega par puta korišćen - napisala je pevačica uz fotografiju belog seta posuđa, sa pozlaćenim ivicama.

- Na prodaju divan set iz Venecije - napisala je uz narednu fotografiju, na kojoj se vidi čajnik i set šoljica za čaj.

Ona je tada navela i da se seli i da je to razlog zbog kog prodaje stvari.

- Imam gomilu stvarno predivnih i luksuznih, i manje luksuznih stvari za kuću, ima i garderobe. I prodajem po stvarno pristupačnim cenama, jer mi je cilj da raščistim pre selidbe i sigurno neću vucarati slike i skupe setove za jelo sa mnom po koferima i avionima. Eto, ako vam treba nešto javite se, bolje tako nego da kačim ovde milion stvari - napisala je nekadašnja pevačica.

