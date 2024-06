"LJUDI SU ČUPALI KOSU SA GLAVE" Naša pevačica otkrila veliku tajnu Tome Zdravkovića: Pobegao je iz bolnice da bi...

Zorica Marković Keva proslavila se u rijaliti programima "Farma" i "Veliki brat", ali se pre nekoliko godina potpuno povukla iz javnosti.

Ona je sada otkrila mnoge detalje koje zanimaju javnost, a ono što je mnoge iznanadilo, jesu anegdote koje je doživela sa pokojnim Tomom Zdravkovićem.

foto: Printscreen YouTube

Zorica je otkrila kako je Zdravković mnogima pokazao kako se voli svoja publika jer je zbog koncerta pobegao iz bolnice.

- Poznavala sam, radili smo zajedno. Imala sam veliku čast i ludu sreću da pevam pre njega, sećam se bila je turneja ''Miss leta '86 kao Zorica Marković Zorma. Tamo mi je bilo umetničko ime. Da li je bio zaljubljen u Silvanu to zaista ne znam. Mogu uvek da ustanem kada spomenem njegovo ime. Bila mi je čast da popunim program pre njega, zaista. Svakako sa njegovim bratom Novicom sam se više družila, radili samo zajedno, bila sam kafanska pevačica. Toma je bio boem, 90% oko Silvane je romansiraon. Bio je široke ruke, niko pored njega nije mogao da plati piće. Što se tiče priče da je bio ženskaroš, ja ga iskreno ne znam kao takvog. Miss leta, toliko devojaka prelepih, ne sećam se da je bilo koju pogledao. Više je voleo druge, nego samog sebe - govorila je puna emocija Markovićeva, pa otkrila Tominu veliku tajnu:

foto: Printscreen YT

- Koncert u Somboru, svi došli zbog njega. Organizatori čupaju kosu sa glave, šta će ako se ne pojavi. On je bio sve vreme u bolnici, na VMA, pogoršalo mu se zdravstveno stanje. Skupljaju se ljudi, on je glavna zvezda. Pokojni Bata Avramov, nije mu dobro. Samo vidiš, Toma uzeo taksi, pobegao iz bolnice i dolazi u Sombor. Pobegao je da bi ispoštovao koncert i sve te ljude koji su došli da ga slušaju. To je živa istina, to malo nas zna - zaključila je Keva koju mnogi pamte iz ''Velikog brata'' i ''Farme'', za koju mnogi ne znaju da je neko vreme bila pevačica.

