ANA NIKOLIĆ PRE RALETA LJUBILA BOGOSLOVA! Raskid nikad burniji, a pevačica javno progovorila o izdaji: "Zaljubila sam se u fana"

Ana Nikolić, kako je Kurir nedavno otkrio, u vezi je sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, međutim, prošle godine, javnost je brujala o njenom burnom raskidu sa izvesnim bogoslovom.

Pevačica je na svom Instagram profilu se oglasila i napisala kako se zaljubila u svog fana.

- Oprostite mi moju ružnu prošlost. Svi grešimo... Ali ja nemam konkurenciju. Ja sam se zaljubila u fana. To sam ja. Fana koji fantastično laže... Zloupotrebljava moju prostodušnost i iskrenost kao stil života. Naravoučenije... Nemam. Evo opet idem u prvi razred. Emotivna budala koja veruje u ljude, ljubav, čast... Imam naravoučenije u stvari "Devojke ne budite kao ja" - napisala je Ana na Instagramu tom prilikom.

- Šta reći? Čekam da naprave tabletu za "selektivno gubljenje pamćenja"... Vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. A gospodin sa slike je završio "bogosloviju". Tako kaže. Ali svašta je on pričao. Ja se osećam potpuno ispravnom, jer sam bila verna i lojalna nekome ko to nije bio. Naravno da se osećam izdano, povređeno, glupo, jadno i bedno samo zato što verujem. Zato sto ja kažem baš ono što mislim i to i uradim bez izuzetka. Danas je to "neverovatno", da ne idem dalje u bizarnost pojedinaca koji su me svrstali u grupu "narko-konzumenata", jer ne mogu da shvate da neko uvek i bez izuzetka kaže šta misli. Taj neko sam ja. Knez Miškin - Ana Nikolić Đurić - napisala je razočarana pevačica prošle godine.

Rale je nedavno za Kurir govorio o vezi sa pevačicom, te je spomenuo i česte svađe, koje su kako navodi, za njih dvoje potpuno normalne.

- Ne krijem, nije nije sporno da smo zajedno, al ne vidim u čemu je poenta insistirati na tome. Mislim da bi bilo dobro da kamere ubacite tamo gde živimo pa da vidite na šta to liči. Ana i ja se svađamo svaki dan. To je kao Skadar na Bojani.To traje dok neko ne ode da spava. Konstantno.

