FUDBALER SA KANTICOM I KECELJOM U RUCI NEKOLIKO SATI PRED SVADBU! Evo šta radi muž Tamare Milutinović pre crkvenog venčanja

Tamara Milutinović udala se krajem aprila prošle godine za fudbalera Darka Jevtića. Oni su u septembru dobili ćerku Emili, a sada su odlučili da spoje venčanje u crkvi i krštenje ćerke.

Proslava venčanja i krštenja održaće se u jednom od najskupljih prestoničkih restorana u Beogradu, a noć pred gala proslavu fudbaler Darko Jevtić je sa svojim prijateljima slavio do zore.

Jedan od njih je podelio i snimak na kom Darko igra sa keceljom i kantom u ruci. On se sve vreme smejao i pozirao, a u pozadini se čula pesma: "Slušaj dobro ženu... Od sutra ćeš Darko..."

Njemu je na proslavi pred svadbu pevao Uroš Živković.

- Tamara i Darko zaista su našli sreću jedno pored drugog i otkako su imali građansko venčanje, bila im je velika želja da se venčaju pred Bogom. S obzirom da imaju Emili, isplanirali su da spoje venčanje u crkvi i njeno krštenje prve nedelje juna - kaže izvor blizak Tamari, a potom otkriva da ona i njen suprug Darko ne žale pare kako bi taj dan prošao baš kako su zamislili.

- Iako je Tamara skromna, Darko je taj koji joj je stotinu puta rekao da ne gleda na finansije i da organizuje sve po svojim zamislima bez da razmišlja o troškovima. Odabrali su najskuplji restoran u prestonici, i pozvali oko 300 zvanica od kojih mnogobrojnu porodicu, bliske prijatelje i kolege. Samo sala će ih koštati nešto manje od 30.000 evra, a gde su dekoracija, muzika, stajlinzi, torte i crkva. Biće to pravi spektakl u kom će sasvim sigurno uživati svi prisutni - navodi izvor za Alo i ističe da pevačicu više od venčanja raduje mezimicino krštenje.

Upoznali se preko Instagrama

- Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - pričala je pevačica.

