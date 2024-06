ONA JE NAJMLAĐA BAKA NA ESTRADI! Pevačica prvo unuče dobila sa 33 godine! Ovo kaže o naslednicima

Stoja Novaković nosi titulu najmlađe baka na estradi. Ona je prvo unuče dobila sa samo 33 godine, s toga da je gotovo nemoguće da bude svrgnuta sa ovog trona.Pevačica je mlada postala majka, sa samo 17 godina. I njen sin Milan je takođe kao tinejdžer dobio prvo dete. Kada je postao otac imao je samo 16 godina.

Sada je pevačica dvostruka baka, ali svoju porodici drži daleko od javnosti. Njeni unuci se do sada nisu pojavljivali pred novinarima, a pevačica planira da tako i ostane. Čak i njen sin ne voli medijsko eksponiranje, pa ni on nije stao pred predstavnike medija. U javnosti se pojavila samo jedna njegova slika sa majkom.

Milan je godinama živeo u Australiji kod Stojine prijateljice, a vratila ga je u Srbiju kada je izgradila karijeru. Završio je srednju medicinsku školu, a kako su mediji pisali pre nekoliko godina tada je radio u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević".

Stoja i izbegava da priča o članovima njene porodice, ali je jednom prilikom za Kurir ispričala čemu uči unuke.

- Poslednjih desetak godina moja publika se veoma podmladila. Na mojim nastupima je isključivo omladina. Na ulici me zaustavljaju za slikanje bukvalno deca. To me jako raduje. Tako i moji unuci imaju deo moje popularnosti u svom društvu, ali ih svakako učim da moraju da grade sebe kao ljude.

