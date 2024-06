"NAŠA MANEKENKA UHODILA DIKAPRIJA, ZBOG NJE JE IZRAZIO GAĐENJE PREMA SRBIJI" Top model otkrila pikanterije: Pokazao mi je sliku...

Leonardo Dikaprio pored svojih glumačkih sposobnosti poznat je i po onim zavodničkim, a posebno su na njega slabe žene iz sveta modelinga.

Glumac, koji je ukrao srca mnogim devojkama svojom revolucionarnom ulogom u Titaniku, navodno je ostao imun na šarm jedne naše mankenke.

Leo je svoju ljubav poklonio mnogim top modelima, ali jedna lepotica je zbog njega otišla toliko daleko, da je navodno čak i obrukala svoju profesiju.

foto: Printscreen Instagram

O tome je pričala manekenka Helen Babić u podkastu kod Olje Crnogorac.

- Postoji jedna makenka koja je obrukala profesiju - počela je Olja izlaganje, na šta se njena gošća, poznata manekenka Helen Babić nadovezala, te tom prilikom otkrila pikanterije koje mnogi nisu znali.

- Modeling je svet dobar što se tiče kontakata i putovanja. Naučila sam zaista svašta i shvatila sam da je dobar poziv, iz razloga što u gradovima gde se svašta dešava. Kao modelu i mladoj lepoj ženi sva vrata su mi bila otvorena. Imala sam super priliku preko prijatelja da upoznam celu ekipu sa seta poznatog filma. Tada sam upoznala i Leonarda Dikaprija - rekla je Helen, a potom otkrila kakav je glumac van scene:

foto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Njega mrzi što sedi u Parizu, upoznala sam ga kao čoveka smorenog od svega. Celu noć je bio na telefonu. Posle nekog vremena smo imali priliku da večeramo za istim stolom. Postavio mi je pitanje "Odakle si?", a kad sam mu rekla onda se namrštio. Izrazio je gađenje, pitala sam ga čemu to. On mi je potom rekao upoznao sam jednu devojku iz Srbije. Niz devojaka ga je jurilo. Između ostalog sam saznala za tu priču da je ta devojka išla od kluba do kluba i trudila se na sve načine da ga nađe. Uhodila ga je. Jurila ga je. Kad mi je pokazao sliku, onda sam shvatila o kome je reč. On je po jednoj osobi generalizovao našu državu.

