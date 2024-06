"OTAC ME JE ŠIŠAO NA ĆELAVO..." Sandra Afrika kroz suze o tati koji ju je napustio: Prevario me je za PARE! Bolni detalji

Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, otvorila je dušu o odnosu sa ocem, te tom prilikom otkrila bolne detalje iz detinjstva.

Ona je sada po prvi put govorila o detinjstvu, ali i odnosu sa ocem, koji je bio narušen.

- Ja sam mogla sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gde sam i sa kim, a na primer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo - rekla je na ivici suza Sandra Afrika.

Sandra se osvrnula i na odnos sa Miletom Kitićem, kod kojeg je radila kao igračica, i otkrila da je u momentu kada ga je pitala za pomoć, on promenio broj telefona.

- Mi smo zvali Mileta Kitića i pitali ga da nas usmeri i da pozove Marinu i da kaže bilo šta. Rekao mi je da ga pozovem posle vikenda i u nedelju, ne da se nije javio, nego je promenio broj telefona.

Na pitanje da li se viđa sa ocem, pevačica je kroz suze rekla: "Nisam ga videla godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoletstvo", rekla je ona, pa dodala:

"Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htela da mu pomognem, iako on nije hteo ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu trebale pare za to".

