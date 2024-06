ALEKSANDRA MLADENOVIĆ BEZ DEČKA DOŠLA NA TAMARINO VENČANJE, PA ŠOKIRALA: Ne želim da ga komentarišem, dogovorili smo se...

Tamara Milutinović i Darko Jevtić venčali su se danas u Hramu Svetog Save, a potom organizovali veliku proslavu u poznatom prestoničkom restoranu.

Pevačica je pozvala brojne svoje kolege, među kojima je došla i Aleksandra Mladenović i za tu priliku odabrala zlatnu kratku haljinu. Ona se pojavila u društvu šminkera, a sa njom nije bio njen partner Darko Dobričanin.

foto: Kurir

Međutim, iako se u poslednje vreme dosta šuška da im u ljubavi ne cvetaju ruže, jer se Darko nije pojavio na njenom rođendanu, pevačica s druge strane tvrdi da među njima sve odlično funkcioniše, te da večeras neće gledati momke.

- Ne bih želela da komentarišem mog dečka, želim da izbegnem tu temu. Ne želim da komentarišem svoj privatan život dok ne budem sigurna da je to ono pravo - rekla je ona i dodala da se prava ljubav jednostavno oseti.

foto: Kurir

Na kraju, okupljene je zanimalo da li će Aleksandra večeras stati u red za bidermajer.

- Deset puta sam hvatala, pa ništa (smeh). To kad bog pošalje neki signal i kaže to je to.

02:44 Aleksandra Mladenović izjava

Bonus video:

00:58 Verila se Tamara Milutinović