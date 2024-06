"U 2 UJUTRU ZOVE, SEDAM U KOLA I PRAVAC BEOGRAD, A ONDA MI BACA STVARI" Pevač progovorio o zabranjenoj ljubavi sa Anom Mihajlovski

Sandi Cenov devedesetih godina proslavio se hitom "Malena", a poslednjih godina povukao se sa javne scene i o njegovom životu se malo zna.

Njegov ljubavni život svojevremeno je intrigirao javnost, te se mnogi sećaju njegove veze sa Anom Mihajlovski. Sandi je jednom prilikom govorio o njihovom odnosu, koji je bio veoma buran.- To je stvorenje uz koje sam se jednostavno pitao zašto sam tu, kad sam znao da nema smisla. Znao sam šta se događa, ali jednostavno nisam mogao da pomognem sebi. Jedan poziv i jedan sms u dva ujutro i Sandi seda u auto i ide za Beograd. Zabranjena, a slatka veza. Završilo se kao u film ‘Mi nismo anđeli’, kad se ljudi skupe dole, a ona baca stvari sa prozora. I na "subaruu" mi je hauba još dugo, dugo bila u znaku njenih štikli - otkrio je jednom Sandi tada.

On se nakon burnog ljubavnog života skrasio i već 15 godina je oženjen pravnicom Ilinom Ilić, sa kojom ima ćerku Zaru i sina Mikulu, a zanimljivo je to ja ju je poznavao samo tri meseca kada su mu prijatelji priredili bajkovito venčanje na Baliju.

- Nije to loše. Mi nismo ni znali da idemo na venčanje, mislili smo da idemo na večeru, a oni su nam to organizovali jer su pre toga sto puta pitali individualno i mene i moju suprugu da li bismo se venčali jedno za drugog - rekao je pevač.

Pre Iline, Cenov je bio oženjen hrvatskom misicom Brankom Bebić koju je zaprosio tako što je snimio pesmu za nju "Žena budi mi ti".

- Tad mi nije bila supruga, buduća supruga, s njom (pesmom) sam je zaprosio. To je bio takav trenutak da ona nije vjerovala da ja mislim ozbiljno. Pratio me glas zato što je pre nje bila Miss Hrvatske Fani Čapalija i isto smo tu nešto bili u vezi i onda je to bilo blesavo da je opet miss - otkrio je Sandi i dodao:

- Tu su i neka vremenska ograničenja, bio sam stvarno mlad, premlad i ona je bila premlada, srljali smo u to kao neki ludi klinci koji sve znaju u životu. Mama je jednostavno osećala da to neće biti to, ali naravno, to mi nikad nije mogla reći. Mi smo zapravo oboje tada bili toliko pod lupom javnosti da ništa nismo mogli bez javnosti - zaključio je Sandi.

Venčali su se 1995. godine, ali su ubrzo shvatili da nisu jedno za drugo.

- Poštujemo se kao bivši supružnici. Ne vučemo se, poput mnogih, po sudovima. Hvala Bogu - izjavio je Sandi svojevremeno.

Inače, on danas ima 53 godine, a mnogi komentarišu da je i dalje veliki zavodnik.

