POZNATO VREME I MESTO SAHRANE ZOKIJA ŠUMADINCA Evo gde će bivši rijaliti učesnik biti ispraćen na večni počinak

Bivši rijaliti učesnik Zoki Šumadinac umro je u 49. godini, od posledica srčanog udara.

Sahrana će se održati ovog vikenda u Gornjem Milanovcu.

foto: Printscreen/Red Tv

Podsetimo, kako tvrdi izvor blizak Zokiju, preminuo je od posledica srčanog udara, a poslednji put oglasio se na društvenoj mreži Instagram, kada je sa pratiocima podelio fotoghrafiju koja je, pretpostavlja se, nastala nedavno.

- Umro je noćas u snu. Zaspao je sinpć i nije se probudio. Imao je problema sa srcem, doživeo je srčani udar - tvrdi izvor za Kurir.

Zoki je, kako tvrdi, preživeo tri kliničke smrti, kada je i otkrio da ima probleme sa srcem.

foto: Nenad Kostić

- Imao sam problemom sa srcem i to nismo ni znali do moje prve kliničke smrti sa mojih 19 godina. Bio sam kući i bile su litije Svete Trojice i sva tri puta sam odlazio na sveti dan - pričao je on.

- Prvi put je bilo kratko, oko 10 minuta i povratila me je neka vrsta duše. Treći put sam video svoga oca i nisam hteo da napustim taj svet. Meni je sestra veoma mala umrla, bebica, i dok smo ja i moj otac bili gore, neko me je uhvatio za majjicu i tu je bila jedna lepa devojčica od sedam godina obučena u belo. Ona je bila mala, ali ovde ne postoje bebe - ispričao je Zoran.