"OGREŠILI SU SE, NISU ME VOLELI, BILO JE TU SVAŠTA!" Milena Ćeranić optužila Sašu Popovića i Brenu da su joj uništili karijeru!

Pevačica Milena Ćeranić krivi Lepu Brenu i Sašu Popovića za to što joj je karijera u jednom trenutku išla silaznom putanjom.

Milena tvrdi da su je bivši čelnici Granda sabotirali ružnim komentarima.

foto: Promo/Marko Arsić

- Ne bih sada da upirem prstom ni u koga, jer je prošlo mnogo vremena, ali bih htela da kažem samo da su se Lepa Brena i Saša Popović najviše ogrešili o mene. Nije sad važno, niti bitno šta se sve dešavalo po sredi, ali je važno da su pokazali još tada svoje pravo lice. Oni me nisu voleli, bilo je svašta oko mojih nastupa, ko meni zakazuje tezge, ko ne, zahvaljujući kome ja radim ili ne, ali je sve to sada iza nas. Ne zanima me da se bilo kome pravdam - rekla je Milena, pa je dodala:

- Nisam ja sad ne znam kolika zvezda, ima mnogo večih od mene. Možda da sam nekima ušla uz dlaku, verovatno bih bolje prošla. Postoji jedna stvar, a to je da ljudi ne vole previše kad si iskren. Ja sam uvek bila takva, nisam puštala da bilo ko pljuje po meni, tako da sam uvek bila trn u oku. Ne mogu da kažem da se kajem, naprotiv. Puno puta jesam platila ceh zbog istine, ali bar se ispostavi da znate koji ljudi treba da budu uz vas, a koji ne.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović, popularni "Grandov" ljubavni par koji je izazvao veliku medijsku pažnju učešćem u rijalitiju "Farma", ranije su pričali o ovoj temi i tvrdili da Lepa Brena, Saša Popović i Žika Jakšić, lažu da za njih nema posla, te da lično dobijaju ponude za nastupe, ali po ugovoru sa ovom produkcijom ne smeju da ih prihvate!

- Brena i Saša kažu da smo mi na prinudnom odmoru, a Žika da nas ne traže! Oni sami sebi skaču u stomak, neka se bar dogovore šta će da pričaju - izjavila je Milena za "Press", a Nemanja je tada dodao:

- Nije tačno da u inostranstvu i ovde niko neće da nas angažuje, jer pojedini ljudi zovu nas direktno, ali mi se vodimo time da smo pod zabranom i ne ugovaramo tezge. Ne bih da vređam nikoga, ali mi je nemoguće da su bilo koje zvezde "Granda" trenutno popularnije od nas.

Bonus video:

