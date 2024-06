JEDNA OD NAŠIH NAJPOZNATIJIH PEVAČICA SE ZAPRAVO ZOVE NADEŽDA Nema osobe koja nije čula za NJU, a prava istina će vas sad ŠOKIRATI

Nadežda Polić svoje ime je 1985. godine promenila u Ana Bekuta i kao takva postala poznata izvan granica naše zemlje. Mnogobrojna publike Ane Bekute i ne zna njeno pravo ime, odnosno nije znalo njeno pravo ime, a pre nekoliko godina se i zvanično po svom umetničkom imenu. Pevačica je to uradila pre nekoliko godina, a o tome ćutala, te su samo njena porodica i najbliži prijatelji znali za ovu promenu i podržali su je u tome.

Pre nekoliko godina Ana je promenila ime i prezime, ali to nije bilo preko noći. Dugo je razmišljala da li to da uradi i na kraju je presekla. Više je razloga zbog čega se odlučila na taj potez, a jedan od njih je što je gotovo niko ne oslovljava pravim imenom. Svi je znaju kao Anu Bekutu, pa je rešila da to bude i zvanično njeno ime i prezime. Mrki, njenom sinu, majci, kao i brojnim prijateljicama svidela se ta ideja, pa su je svi podržali - rekao je izvor blizak pevačici.

foto: Kurir televizija

Ona je objasnila i zašto je promenila ime, ali nije komentarisala da se i u zvaničnim dokumantima zove Ana Bekuta.

Kod mene je mnogo efektnije bilo ime Ana Bekuta, zbog kojeg sam na početku karijere dala i naziv svom pratećem ansamblu Anabe. I ime je deo vlastitog imidža - rekla je nedavno folkerka.

Inače, na sajtu Agencije za privredne registre upisana je firma „Brojanica“, koja je u vlasništvu pevačice i bavi se poslovima izvođačke delatnosti. Preduzeće je registrovano još 2012. godine na ime Ane Bekute, što znači da je ona pre najmanje pet godina izvršila izmenu u ličnoj karti.

foto: ATA images

Ona nije jedina od domaćih pevača koji koriste umetnička imena, ali je jedina za koju se ispostavilo da joj je umetničko ime postalo pravo ime.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

