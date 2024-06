JEDNA URADILA NEKOLIKO INTERVENCIJA, A DRUGA NI JEDNU! Evo šta struka kaže: Dolaze devojčice mlađe od 18, razlog je BIZARAN

Koji su parametri spoljašnje lepote danas, preteruje li se sa botoksima i da li se generacijama sve mlađe devojke odlučuju na estetske zahvate?

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Anja Todorović, učesnica rijalitija, Marina Stankić, pevačica i Dr Srđan Prodanović, estetska i antiejdž medicina.

Prodanović je prvo odgonetnuo koja pacijentkinja mu je bila najmlađa, a da ga je pitala za estetski zahvat:

- Pa dolaze pacijentkinje koje su mlađe od 18, odnosno imaju 16 godina, ali uvek u pratnji roditelja. Svakako da ne računamo tinejdžerke koje imaju recimo problem sa aknama jer to više spada u negu kože. Ako je pitanje zašto se javljaju tako rano, rekao bih da na njih najveći uticaj ima pristup društvenim mrežama, filteri i generalni trend vizuelnog, pa im se to nameće od malih nogu. Danas se retko koja slika objavljuje, a da nije obrađena. Pa od malih nogu vide savršene primere drugih, a kada vide u ogledalo vide kako zapravo svi mi izgledamo. Onda dolazi do te preterane želje za promene.

Todorović ne krije da je radila estetske zahvate, a neke segmente je čak i snimala, pa je otkrila zbog čega se odlučila na takav potez:

- Prvi put kada sam otišla, radila sam usta, imala sam osamnaest godina. Kao što je doktor rekao, to su neke nesavršenosti koje sam videla na sebi i htela sam to da promenim. Kasnije sam imala dve operacije, i to je bilo već u dvadesetim godinama, odnosno prošle godine. Iskreno, nisam se pokajala. Prva je bila operacija nosa, imala sam problem sa devijacijom, pa je primarni razlog bio zdravstvene prirode. Druga intervencija su grudi, to nije imalo veze sa zdravstvenim problemom, jednostavno sam htela da promenim na sebi.

Stankić je neko ko preferira prirodni izgled, pa je otkrila da li zaista ništa nije promenila na sebi:

- Nisam ništa, osim filtera na aplikaciji i jako dobre šminke. Nemam ništa protiv promena, ali jednostavno nisam deo toga, volim prirodnu lepotu. Kako godine prolaze, valjda je logično da sa 50 godina ne želim da izgledam kao da imam 25 godine. Ne želim da usporavam prirodne procese. Plašim se i tog preterivanja koje je sveprisutno, ali ne zameram nikome, ljudi to rade iz raznih razloga. Ja nisam neko ko je za to, što ne znači da mi se neće javiti potreba za par godina, ali mislim da ću ostati pri svom stavu.

