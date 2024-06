DARKA TANASIJEVIĆA JE PINK TADA ODBIO ZA POSAO! Voditelj se setio starih dana, niko ništa nije znao o tome

Darko Tanasijević, voditelj "Pink" televizije, otkrio je jednom prilikom nekoliko informacija iz svog života, za koje javnost nije znala.

Danas Darko radi kao novinar i voditelj TV Pink, a tokom osnovne škole, a kasnije i srednje, letnje raspuste koristio je na najrazličitije honorarne poslove koji su mu donosili džeparac.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- U osnovnoj sam tokom leta zajedno sa svojom drugaricom Marijom prao šoferšajbne automobila na pumpi naših prijatelja i bilo nam je top - rasturali smo se od para! Kasnije, u srednjoj, konobarisao sam u kafiću kod Ace, druga mog brata, radio čak i na stovarištu, sa tada svojih pedesetak kilograma! Sećam se da su mi vlasnici stovarišta, inače roditelji Ane, moje školske drugarice, nakon 3 meseca rada tokom raspusta rekli:"Bili smo ubeđeni da ćeš odustati posle dva dana, ali ostao si do kraja, svaka ti čast"! I verujte mi, na sve sam to ponosan! A svoje prve korake u svetu novinarstva tada sam već imao na lokalnom radiju.

Deo TV Pinka već je dugo, a pre deset godina na audiciji za nova TV lica Pinka bio je odbijen.

foto: Kurir

- Te 2013. godine upisao sam novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde sam se preselio nedelju-dve pre početka predavanja. Baš u to vreme Pink je organizovao audiciju za nova TV lica i ja sam, naravno, otišao da probam. Kada sam tadašnjem kasting menadžeru rekao koliko ustvari imam godina i da sam se tek doselio u Beograd i da krećem na faks, rekao mi je u šali da on ne želi da ga moji roditelji krive što nisam završio fakultet, da sam veoma mlad i da će moje vreme tek doći i da je najbolje da ga poslušam, da se posvetim fakultetu koji sam tek upisao, a da će mi prilike kasnije svakako doći. Ozbiljno sam se smorio i razočarao tada, ali sada mi je drago što je sve ispalo tako i što se ispostavilo da je ispravno postupio i razmišljao, umesto mene nezrelog, o tome šta je najbolje za mene. S druge strane, to me je motivisalo i da se "zainatim" i eto, već na trećoj godini faksa ukazala se nova prilika, dobio sam posao i danas sam tu gde jesam. Ne kaže se džabe "sve u svoje vreme" - ispričao je Darko jednom prilikom za "Pink".

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:56 DR ZORICA TANASIJEVIĆ ZA KURIR TV O NOVOJ KOVID SITUACIJI: Slika govori više od reči, a ovo je PRVI znak bolesti