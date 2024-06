"PRODAO JE KUĆU, IMAO JE PROBLEMA..." Kuma Zokija Šumadinca progovorila o svemu: "Trebalo je da pravi sinu punoletstvo"

Kuma Zokija Šumadinca, koji je preminuo juče, oglasila se za medije i otkrila nepoznate detalje.

Zokijev sin je 10. juna trebao da proslavi punoletstvo.

Ona je otkrila da kuća u kojoj živi nije u Zoranovom vlasništvu već 12 godina jer ju je prodao.

- Moj muž i ja smo krstili njegovog sina. Kuću je imao ovde u Natalincima. U ovoj kući je živeo sa majkom Zdravkom. Imao je sestru po majci iz prvog braka. Nataša. Prva žena Dijana je juče tek saznala dok je brala borovnice i to je saznala od mog muža, jer su se videli na tom mestu sasvim slučajno. Nije znala da je imao problema. Trebali su da mu prave punoletstvo. Ja sam danas saznala od unuke Jelene, koja je pročitala vest da je preminuo. Ali mi stvarno nemamo kontakt neki. Moja snaja se jedino čula sa njim i to preko Fejsbuka. Ni mi ništa ne znamo, evo baš jetrva treba da mi dođe. Za tu ženu sa kojom je živeo, o tome ne znam ništa. Znamo da će biti sahranjen ovde u selu. Ja sam pošla nešto poslom ovde, inače sam iz Palanke. Ja sam stvarno zatečena i zbunjena - rekla je kuma Adanka.

Kako kažu meštani, u toj kući su nekad živeli Zoran i njegova majka, da bi pre 17 godina oboje otišli za Gornji Milanovac. Zoki je živeo sa sinom Ivanom i ženom, a njegova majka na drugom mestu.

Zoran je kuću u Natalincima prodavao poslednjih godina, što je na kraju i uspeo.

- Ovde je živeo Zoki sa majkom. Imao je dve sestre po ocu i jednu po majki iz prvog braka, ali je živeo sa majkom ovde. Greota za njega. Stvarno je bio, nemam reči...evo sva se ježim. Neko ga hvali, neko kudi, ali mi ga hvalimo. Nama kad smo ovo kupovali od njega, ispao je fer i pošten. Koliko god drugi pričali ružno, mi nemamo šta loše da kažemo. Ali selo je ovo... takvi su ljudi... Ova vest nas je zatekla, iako smo znali da je imao problema sa srcem. Bio je operisan. Da li su mu ugradili stentove, umesto bajpasa, pa zbog toga... Nismo mi dolazili jedni kod drugih, ali smo se čuli preko Fejsbuka. Nama je stvarno Zoki bio genijalac. Prema nama je bio divan. Ne možemo da verujemo. Ali smo čuli razne loše priče o njemu, a to je samo zato što su ljudi ljubomorni. I da je živ, mi bi opet sve najbolje govorili o njemu. Ljudi su ljubomorni, jer je njemu otac radio u Austriji. Ali to je tako kad je malo mesto. Mi smo iz Borče, pa kad smo kod kumova dolazili videli smo da se prodaje i za jedan vikend smo rešili da kupimo. Mi smo u ovoj kući 12 godina. A pet godina je kuća bila na prodaju. Što znači da je u Gornjem Milanovcu bio 17 godina. Pamtimo kad smo bili u Topoli da završimo to oko kuće. Bio je 28. decembar, padao je sneg. Zamolio nas je da ga odbacimo do Gornjeg Milanovca. Iako je moralo preko Rudnika, rekli smo 'Zoki za tebe sve'. On je prema nama bio čovek, korektan i ljudina - rekli su stanari kuće u Natalincima, Dragan i Ruža.

Zoki Šumadinac je preminuo 7. juna od srčanih komplikacija. Imao je 49 godina, a ostaće upamćen kao rijaliti takmičar, pevač i astrolog.

