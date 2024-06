"ONI SU BEZOBRAZNIJI DESET PUTA" Bosanac pred finale "Zvezda Granda" progovorio o svemu: "Zna se ko će pobediti!"

Finale muzičkog takmičenja "Zvezda Granda" održaće se večeras, kada će publika odlučiti ko je od ovogodišnjih učesnika najbolji, a za razliku od mnogih mentora koji su pod tenzijom, Dragan Stojković Bosanac ne skida osmeh sa lica.

- Ko će mene slušati više?! Mene u ovim godinama ne sluša ni porodica, a kamoli kandidati (smeh)! Ne treba tu decu potcenjivati, pametniji su oni i bezobrazniji od nas deset puta. Mi se sad samo vadimo na iskustvo, ali i to curi - priznao je Bosanac.

Za razliku od prošle godine, ovoga puta u svom timu ima čak tri kandidata zbog čega je veoma ponosan.

- Možemo da kažemo i da imam više takmičarki, jer Antonija Čerkez vredi za dve (smeh)! - našalio se u razgovoru, a potom otkrio da li očekuje pobedu.

- Ma ni slučajno! Ja da brojim glasova znao bih da ću pobediti (smeh), ali pošto ja ne brojim zna se ko će pobediti - kroz smeh je rekao Stojković

S obzirom da se sve više pevačica podvrgava estetskim zahvatima, Bosan je otkrio svoj stav na tu temu.

- Voleo bih da vidim kako to izgleda u originalu. Treba sačuvati originalne snimke, pa da vidimo šta je urađeno. Mislim da masa treba da uradi nove lične karte, to je već za ne prepoznati od lepote, mada verovatno je gadno videti ih kad se probude ujutru. Mladi su i lepi, ali me čudi da se nekada ulepotavaju i u mladosti, to ne valja. Voleo bih da se vrate mlade godine, ali nema šanse. Bože ima li te? Javi se, nemoj me samo još skoro uzimati (smeh)- našalio se Boske.

