"NEPRIMETNI SU I TIHI" Komšije otkrile pravo lice Marije Kilibarde i njenog partnera: Otkad je u drugom stanju stalno radi ovo!

Mnogima omiljena voditeljka Marija Kilibarda i njen partner Branislav Vučelić, čekaju devojčicu, koja će na svet doći u septembru

Ljubav Marije Kilibarde i Branislava Vučelića cveta četiri godine unazad, a otkako su započeli zajednički život, njihove komšije imaju samo reči hvale za oboje.

foto: Printscreen

- Viđamo je da, veoma je aktivna, trudnoća joj je u redu i nema potrebe da provodi vreme u kući. Izađu zajedno tako, sada kada je lepo vreme, pa prošetaju... Ona je uvek sređena, uredna, i lepo obučena, uvek se u njoj videla volja za životom - rekla nam je jedna baka iz ulice i dodala:

- Drago nam je što postaju roditelji jer su divni ljudi i kao takvi treba da imaju nasleđe. Pričaju sada, da je Marija u godinama, da je ranije trebalo da se ostvari u ulozi majke, ali takvih će uvek biti. Nadam se da se ona ne bazire puno na to, već da je fokusirana na dete i porodicu, koja joj je divna.

Par nije još uvek u braku, na šta je jedan komšija obratio pažnju.

foto: Printscreen

- Nadam se da će se uzeti bar formalno zbog deteta, takav je red. Kada se već vole, svi to vidimo, ništa ih ne sprečava. Uvek sam srećan kada neko od komšija i drugih meni bliskih ljudi, podeli radosne vesti, kakve god da su, a ova me je posebno obradovala jer obožavam Mariju - rekao je komšija Mića, a devojka koja živi sa nama u zgradi nam je otkrila:

- Vode tih i povučen život, gotovo da su neprimetni. Prepoznatljivi su po osmehu, tako ih i drugima opisujem. Uvek su nasmejani oboje i svakoga pozdrave na ulici, makar bili u žurbi. Znate da je ljudima to često izgovor.

foto: Printscreen

- To bih vam i ja rekla. Sigurno da imaju negativne strane kao i svi mi, kao i loše dane, ali to se na njima nikada ne vidi. Primetila sam da je Bane jako pažljiv, vidi se “iz aviona” koliko brine o Mariji, naročito je sada počeo da vodi računa o svemu, kako se ona ne bi opterećivala ni najmanjom sitnicom. Bilo da je to odlazak u radnju ili iznošenje đubra... - rekla je komšinica.

U lokalnoj prodavnici gde je Marija stalni kupac, te smo čuli na šta najviše troši novac.

- Mara isključivo zdrave namirnice kupuje, omakne se ponekada neki slatkiš, sada je u ovom periodu trudnoće to razumljivo, ali ni to nije često - rekli su nam.

Kurir/Blic

