SNEŽANU DAKIĆ MUŽ VARAO DOK SE BORILA ZA ŽIVOT! Voditeljka o neverstnu muža:"Bila sam na ivici smrti, prolazila kroz torturu!"

Voditeljka Snežana Dakić u bila je u žiži javnosti kada se pojavila informacija da ju je partner varao u periodu dok je ona imala velike zdravstvene probleme.

Kako je Snežana svojevremeno otkrila, nikada nije imala osećaj da je partner vara, ali i da se otkriće o tome dogodilo šest meseci kasnije.

foto: Kurir televizija

- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio treutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je Snežana Dakić.

Ona je istakla i da joj je posebno teško palo to što je cela situacija bila medijski ispraćena.

- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - kaže Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

foto: Kurir Televizija

I dok se voditeljka posvetila detetu, njen muž je posvetio pažnju drugoj ženi.

- Ne mislim da sam ga osujetila kao muškarca svojim posvećivanjem detetu, ali da je njemu očigledno falilo više pažnje, jeste, zato što je prosto potražio ljubav na drugom mestu. I, meni je to potpuno legitimno, to je u redu ali da ja jesam doprinela sigurno da jesam, ali je pitanje da li vi dalje želite, pitanje je, ja naprosto nisam više ni želela da, nisam imala više taj osećaj da treba da budemo dalje partneri na taj način, a vi kada vidite to vi se i ne trudite, kada vidite da je nečemu došao kraj… a to je koincidiralo sa mojom životnom opašnošću - ispričala je Snežana tada.

Kurir/Blic

