SVI MISLE DA ĆE NEKO OD OVO TROJE POBEDITI! Reč je o dve prezgodne devojke i jednom momku, tradicionalno, niko NIJE IZ SRBIJE

Večeras se održava veliko finale takmičenje "Zvezde Granda", a publika sa nestrpljenjem očekuje da vidi da li će njihov favorit odneti pobedu.

Dvadeset najboljih večeras će se predstaviti i po poslednji put u takmičenju pokušati da ubede publiku da baš oni zaslužuju da ponesu titulu "Zvezde Granda".

Šejla Zonić, kojoj je mentorka najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović večeras važi za najvećeg favorita u takmičenju.

Šejla već uspešno nastupa, krenula je u džez klubu, a onda prešla i na koncertne dvorane. Ona je školovani pevač.

– Tada nakon što sam držala te časove pevanja sve je prešlo na online nastavu i meni su se i ti angažmani smanjili. Ja privodim magistrarski rad kraju a nemam para da to platim. Tu su mi sestre priskočile u pomoć. Jedna mi je platila kiriju tri meseca a druga mi je platila sve što je trebalo za taj fakultet. Meni je to bio poraz, jer ja sam neko ko je naviko da sve što želi sam da isfinansira. Tada su krenuli panični napadi i ankcioznost. Osećala sam se kao da nemam nikoga. Ovamo jedem pirinač i kečap, tada sam zavolela taj kečap koji prije nisam volela (smeh), jer nisam mogla da tražim od svojih jer je otac bio bolestan, a i sama sam htela i fakultet i da živim van svog rodnog mjesta.

Rijad Rahmanović, već se takmičio u "Zvezdama Granda". Rijad je poznat po besprekornim izvedbama narodne muzike, a mnogi tvrde da je ovo njegova godina.

Rijad se u međuvremenu i oženio, a kako kaže u njegovom braku nema ljubomore.

-Da se razumemo, ljubomore nema, ni sa jedne ni sa druge strane, jer jedno drugom vjerujemo bezgranično, ali to će biti naše prvo malo duže bračno odvajanje. Ali, nedavno mi se desila jedna zaista neobična ili hajdemo reći ružna situacija i to baš od prijatelja, koji je uz to još i oženjen- rekao je nedavno pevač.

Antonija Čerkez, pre par godina šokirala je sve kada je rešila da odustane od takmičenja "Zvezde Granda".

Antonija je na kraju rešila da svoje takmičenje krene iz početaka i sada je došla do finala. Specifična boja glasa, kao i njen pop repertoar, izdvojili su iz mase takmičara.

Takođe, Antonija je bila u centru skandala zbog emotivne veze sa Admirom Arnautovićem Šmrkom, menadžerom repera Bube Korelija i Jale Brata, koji je bio uhapšen po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u septembru 2022.

LISTA FINALISTA Andrijana Petrušovska (Aleksandar Milić Mili) Mirza Pandur i Janko Jankov (Snežana Đurišić) Sidik Šabanović, Đula Drini i Antonija Čerkez (Dragan Stojković Bosanac) Petar Krekić, Rijad Rahmanović i Beta Sudar (Viki Miljković) Julija Petrović i Nikolina Perković (Đorđe David) Stefan Tomić (Ana Bekuta) Aleksandra Ivanov, Inel Nukić, Jelena Prole i Dejan Dačević (Marija Šerifović) Miki Sekulovski, Melisa Zijadić, Šejla Zonić i Dino Suljić (Ceca Ražnatović)

