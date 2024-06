FINALISTKINJA ZG SE ZBOG LJUBAVI PRESELILA U ŠVEDSKU! Đula Drini je ovako upoznala muža: Imala sam nastup, on je radio obezbeđenje

Večeras se održava finale poznatog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" u kojem će biti proglašen pobednik 17. sezone.

Takmičarka Đula Drini napustila je sve i preselila se u Švedsku i tamo upoznala supruga za kojeg se udala prošle godine.

foto: Printscreen/Grand

Kandidatkinja iz tima Dragana Stojkovića Bosanca se ranije dotakla porodice koja joj je najveća podrška, a onda je otkrila kako je upoznala supruga sa kojim već više od dvije godine živi u Švedskoj.

– Inače živimo u Švedskoj, to možda niste znali, ja sam tu sada zbog takmičenja i nastupa koje imam. Mnogi kažu da je Švedska mnogo depresivna i hladna zemlja, ali ja se ne slažem. Što se tiče vremena, jeste tako, ali ja volim da sam u kućnoj atmosferi, volim da odmaram i da sam u opuštenom izdanju. Muž živi u tamo, kada sam se udala, tada sam se preselila. On je inače poreklom iz Crne Gore, mogu da kažem da sam crnogorska snajka, odlično su me prihvatili i imam veliku podršku i od njih – kazala je ona ranije za "Grand".

Pevačica je otkrila kako je upoznala čoveka svog života:

– Imala sam jedan nastup u Švedskoj sa Osmanom Hadžićem, on je radio kao obezbeđenje, čuvao me je tu noć i od tada me čuva.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

