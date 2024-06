"PRAVDA JE POBEDILA!" Ceca Ražnatović otkrila sve detalje nakon finala "Zvezda Granda": Srce mi je lupalo, ne znam da opišem to!

Šejla Zonić pobednica je ovogodišnje sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a mentor joj je bila Ceca Ražnatović, koja je za Kurir podelila utiske nakon finala.

Ceca nije krila uzbuđenje zbog pobede njene takmičarke.

- Dva najbolja su pobedila. Srce mi je lupalo, ne znam kako da vam opišem. I jednog i drugog držim za ruku, prepuno mi srce i rekla sam: "Bože, ti jedini odlučuješ šta će i kako će". Ko god da pobedi biće mi srce puno, pravda je pobedila. Šejla je fenomenalna, fantastična, ona je gotov proizvod. Devojka je obrazovana, magistar muzike. Miki je završio operu, peva sve živo... Ove godine sam imala sjajnu ekipu, ove godine je bila fantastična ekipa uopšte takmičara. Saša je 20 njih pustio u finale jer je bilo teško odlučiti ko će ostati. Kad god su ispadali klinci bilo nam je jako teško... Ja sam večeras najsrećnija osoba na svetu!

- Mi mentori ih nismo naučili kako da pevaju, oni to već znaju, oni su se rodili sa tim talentom. Mi smo ih samo nekim ličnim iskustvom usmeravali kako treba da prolaze kroz takmičenje, usmeravali smo ih gde bi nešto mogli da poprave, to su sitnice... Sve što oni rade je njihova zasluga, ništa ne prepisujem sebi to je njihova zasluga.

