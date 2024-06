"ZDRAVSTVENO STANJE MI JE JAKO LOŠE" Pevačica otkazala nastup, otkrila kako se oseća!

Pevačica Sara Reljić zabrinula je svoje fanove kada ih je obavestila da je primorana da otkaže koncert.

Kako je napisala na svom Instagram profilu, pevačica je zbog lošeg zdravstvenog stanja morala da odloži zakazani nastup.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, ona se svojim pratiocima i publici izvinila zbog neprijatnosti i zamolila za razumevanje.

- Dragi moji, zbog moj jako lošeg zdravstvenog stanja, pomera se nastup za drugi datum. Izvinite molim vas, ovo niko nije očekivao do malopre - napisala je Sara.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, pevačica je nedavno imala tešku saobraćajnu nezgodu.

- Hvala Bogu, sve je okej. Prvo nismo bili baš okej, naravno ugruvali smo se, tu su bile i modrice, a ja zakazala snimanje spota. Sakrivala sam sa nakitom, sa perjem, nema čime nismo sakrivali te modrice. Bilo je i glavobolje, povređena ruka, sada je sve dobro hvala Bogu. Nov auto je morao da se kupi, tako da je to bio malo nepredviđeni trošak, s obzirom na to da sam mnogo para dala na album i nisam očekivala. Ali, moram da kažem, pre toga sam bila u manastiru Gračanica, zapalila sveću za žive i ja ostadoh živa, usred saobraćajne nesreće. Tako da, to je nešto što stalno vraćam u glavi i kažem „Hvala Bogu što me je sačuvao“ -ispričala je Sara za "Grand".

