"BILA JE IZLOŽENA JAKO PRLJAVIM STVARIMA, TO JE RUŽNO I SRAMOTNO!" Ceca progovorila o NAPADIMA na Šejlu!

Šejla Zonić pobedila je u velikom finalu takmičenja "Zvezde Granda", u kojem joj je mentor bila Ceca Ražnatović.

Ceca nije krila sreću zbog toga što je upravo njena kandidatkinja odnela pobedu, a otkrila je da su ona i Šejla Zonić tokom takmičenja prošle kroz težak period.

foto: ATA images

Ceca je otkrila da ona i Šejle nisu želele da se oglašavaju povodom napada na Šejlu.

- Jako mi je bilo teško to da je Šejla proživljavala to u momentu kada treba da raste, da blista. Devojka ni kriva, ni dužna, vanserijski talenat koja je meni jednostavno pripala. Igrom slučaja, tragedijom ratnih dešavanja, svega toga i politike koja je umešana u sve to, u naše živote. To dete je bilo izloženo jako prljavim stvarima, dogovorile smo se da ćutimo obe. Ja sam mogla da pokrenem kampanju, da je branim, ali smo ćutale obe. Rekla sam joj: „Šejla, ono što ti je Bog dao, to ne može niko da ospori, a Boga nikada niko pobedio nije“. Ljudi dobre volje i zdravog razuma, oni će se uvek ponašati onako kako im srce govori, a ne kako im neko puni glavu. To je ružno, sramotno. Kažem da je Božija pravda pobedila, kako treba, tako se i desilo - zaključila je ona.

Kurir/Granonline

Bonus video:

00:07 Zvezde Granda