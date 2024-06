SVAĐA SA MUKIJEM JE KOŠTALA 5.000 €! Tanja Savić iskreno o drami sa dečkom pilotom, pa ŠOKIRALA: Časne sestre su se uvredile!

Pevačica Tanja Savić izdala je novi album, a kako je istakla zbog spota jedne pesme, pobunile su se časne sestre.

Takođe, Tanja Savić otkrila je da se na dan kada je izašao njen album posvađala sa 11 godina mlađim dečkom Muhamedom Bešićem Mukijem, koji je po zanimanju pilot.

- Čitam komentare, neko sam ko želi da isprati želje svoje publike i poštujem njihovo mišljenje. Objektivna sam, ne gledam samo iz svog ugla. Desili su se negativni komentari za pesmu "Časne sestre", reditelj je imao jednu želju da devojka koja je glumila časnu sestru bude slobodnije obučena i prave časne sestre su se uvredile. Jako mi je žao, mislim da će nam skinuti pesmu zbog toga. Ja poštujem naše monahe, svetinje, našu crkvu - rekla je Tanja, pa otkrila detalje svađe sa Mukijem:

- Muki i ja smo se posvađali kad je moj album izašao. Taj dan nismo pričali. Neke gluposti su bile u pitanju. Ja sam mnogo emotivna, mene to na primer nervira, na meni se sve to vidi. Otišla sam na nastup nervozna i bolesna, zakasnila sam sat vremena jer sam morala sa njim da pričam, da izgladimo naš odnos. Častila sam sve goste pićem. Kad je trebalo da platim taj ceh bio je mnogo veliki, ali dobro, morala sam da se iskupim. Rekla sam im da naruče šta hoće, to me je koštalo 5.000 evra - rekla je za pevačica.

