OLJA KARLEUŠA PROGOVORILA O RAZVODU! Nakon toliko spekulacija pevačica PRIZNALA ISTINU: Bili smo razdvojeni...

Tragom informacija da je popularna pevačica Olja Karleuša okončala svoj brak sa Predragom Pecom Petrovićem, nakon 7 godina braka.

Ovaj par, pre tog čina, zabavljao se punih 14 godina, a kako je pevačica rekla, informacije o razvodu nisu tačne!

To je klasična dezinformacija! Ne razvodim se! Upravo se useljavamo u novi stan koji smo renovirali. Sve je u savršenom redu! Živeli smo na nekoliko adresa i ponekad bili razdvojeni zbog renoviranja, ali to je to, rekla je Olja za medije pa dodala:

To je 100 posto dezinformacija! Bogu hvala što je tako i da moj brak neće biti treći o koje će se na taj način pisati kao što je to bio slučaj sa Draganom i Harisom, dodala je Olja.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:21 Jelena Karleuša glasa