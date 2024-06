KARLEUŠA JE BILA LUDO ZALJUBLJENA U STARIJEG KOLEGU! Nije je primećivao, a onda mu je ŽESTOKO ZAPRETILA

Pop diva Jelena Karleuša svojevremeno je ispričala da je bila zaljubljena u jednog pevača.

U pitanju je Željko Šašić, koji je prvi CD „Gori more“ snimio 1994. godine, a nedugo zatim, i Jelena je objavila svoj album prvenac „Ogledalce“.

U međuvremenu, imala je neposredan kontakt sa pevačem.

„Svaka mi je ljubav bila uzvraćena, sve do Šašića, koji je bio mnogo stariji od mene i, naravno, dete ga nije interesovalo. E, tu sam doživela prvo ljubavno razočaranje, ali i usvojila pouku ‘za ljubav se treba boriti’. On je tada bio jako velika faca, imao je dugačke lokne i hit ‘Gori more’. Sve su se devojke, pogotovo one iz Zemuna, palile na Željka Šašića, pa tako i ja“, ispričala je Jelena svojevremeno.

Ipak, Željko nije obraćao pažnju na Karleušu, kojoj je tada proradio inat, pa se osmelila da „zapreti“ Željku.

„Sećam se, bio je u Budvi na plaži sa 50 svojih obožavateljki i nije hteo da mi kaže ni zdravo. Ja sam mu prišla i stala ispred peškira na kojem je ležao, zaklonivši mu sunce, i rekla: ‘Ja ću biti veća zvezda od tebe'“, rekla je Jelena.

Jelena i Željko su, inače, kasnije imali sjajan kolegijalan odnos, a poznato je da je pevačica godinama bila prijateljica Sonje Vuksanović, Željkove bivše supruge.

