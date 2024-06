"MISLILA SAM DA SE ŠALI, A ONDA JE DOŠLA HITNA POMOĆ" Voditeljki RTS-a muž umro na letovanju, izgovorila reči koji izazivaju JEZU

Voditeljka RTS-a Jelena Popović progovorila je o gubitku supruga koji je iznenada umro dok su sa ćerkom Anom bili na letovanju u Grčkoj.

Voditeljka Jelena Popović priznala je da su ona i ćerka morale da idu na psihoterapije kako bi lakše prebrodile težak period.

foto: Printscreen/RTS

- Bili smo u Grčkoj na moru, treći dan odmora. I ja sam mislila da se stvarno šali, da ima nekog spasa, kada je došla Hitna pomoć, vrlo brzo sam shvatila da ne. Ana je bila tada sa nama na moru, a Nataša, starija ćerka, bila je tada u Beogradu. U tom trenutku to je bio jedan veliki šok. Ono čega sam se u tom trenutku uplašila je više nego samog tog čina jeste to što sam čula sebe. Ja sam naglas izgovrila rečenicu: "Ja ovo neću izdržati!" Ne možeš da shvatiš koliki sam strah doživela od svog glasa i svoje izjave naglas. U trenutku kada su mi rekli da je kraj, kada su mi iz Hitne pomoći rekli da je to kraj, ja sam samo rekla: "Ja ovo neću izdržati!" - ispričala je Jelena.

- Pokušali su reanimaciju i to nije uspelo i onda ti saopšte da je to kraj. To je kraj - rekla je ona u emisiji "RTS ordinacija.

kurir.rs/RTS ordinacija

Bonus video:

00:17 BEŽIIII, UBIĆU DETE! Voditeljka Pinka umalo da pregazi mališana sankama