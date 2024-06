"NEKA TI PUBLIKA PRAVI DECU!" Milica Pavlović na meti jezivih uvreda: Osuli su paljbu po meni!

Milica Pavlović važi za jednu od atraktivnijih pevačica na estradi, a sada je otvoreno govorila o svojim prioritetima.

Ona priznaje da joj je njena verna publika i karijera na prvom mestu, kao i da će njen budući izabranik morati to da razume.

-Na toj ravnini gde je moja publika, ne želim da stavim nikog pored. Taj neko može da ima svoje mesto, ali ne može da zauzme mesto moje publike i svega toga. Žene su zbog toga po meni osule paljbu „Neka ti publika pravi decu“. Imam utisak da je u današnje vreme sramota izgovoriti „Ja sam vredan i radan, da cenim onoga ko mi daje hleb“. Živim od moje publike, trudim se svakog dana, jutra i noći da dam maksimum od sebe - istakla je ona.

Milica je oduvek bila sinonim za profesionalnost kada je posao u pitanju, budući da od prvih koraka na muzičkoj sceni, pa do danas, neprestano je dokazivala svoju posvećenost.

-Mene je teško trpeti i onda ja moram da cenim ljude koji me trpe. Mene je Bog pogledao da sam nailazila na ljude koji su se našli na mom putu da me podrže. I te kako mi upute kritiku kada dam povoda, a opet me za sve razumeju - rekla je ona.

Inače, otkako se pre dvanaest godina proslavila u takmičenju "Zvezde Granda", pevačica Milica Pavlović krije svoj emotivni život krije kao zmija noge, a nedavno je stala na put pričama, te otkrila da je i dalje 'solo"

