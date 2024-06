PRVI INTERVJU RODITELJA ŠEJLE ZONIĆ POSLE POBEDE U ZG! Kroz suze o ćerkinom trijumfu i napadima na nju: Teško smo to podneli

Roditelji Šejle Zonić otkrili kako su doživeli ćerkinu pobedu, ali i napade na nju. Njeni roditelji prvi put su dali intervju i kroz suze otkrili kako se osećaju nakon ćerkine pobede, ali i da li su očekivali da će trijumfovati u jakoj konkurenciji pevača.

- Očekivali smo negde pobedu. Ponosna sam majka. Ne bih znala da opišem osećaj, bili smo ponosni i srećni kad je Saša Popović rekao da je naša ćerka pobednica ove sezone - rekla je Šejlina mama kroz suze, dok su emocije savladale i pobednicinog tatu.

foto: Printscreen

-Ne mogu taj osećaj i emocije da opišem nikako. I sad mi je teško. To se samo jednom doživi. Šejla je tu pobedu zaslužila - stakao je Šejlin tata i dodao da je ponosan na to što je njegova ćerka tokom celog takmičenja bila jedinstvena i jedan od favorita.

Ipak, tokom skoro devet meseci takmičenja Šejla je doživljavala razne napade na društvenim mrežama o čemu je ćutala, a sada je njen otac otkrio kako je su oni kao roditelji podneli pretnje koje su u poslednje vreme dobijala.

-Teško jako. Najteže je svakom roditelju kad mu neko nešto ružno kaže o njegovom detetu. Imali smo strpljenja. Neka svako misli šta hoće, džabe mu. Ja nikad ne bih hteo da gradim svoju karijeru, niti bih dozvolio svom detetu da gradi svoju karijeru na tuđem nekome - rekao je Šejlin tata za Grand, nakon čega se pobednicima majka rasplakala i napustila intervju.

foto: Printscreen

Tata pobednice „Zvezde Granda“ otkrio je i da li su joj dali savet kako da lakše prebrodi teške situacije.

-Jesmo, uvek smo joj govorili da sve odbaci, da radi po svome onako kako je naučila u osnovnoj, srednjoj školi i na fakultetu, da se drži toga i biće dobro– istakao je ponosno.

foto: ATA images

Na pitanje da li će se održati koncert u Šejlinom rodnom gradu i kako će se proslaviti pobeda, Šejlin tata je odgovorio:

- Mislim da se dole već slavi. Da je bilo mesta ovde u studiju, siguran sam da bih ih Sanskog Mosta došao pun autobus.

Šejla je nakon pobede za Grand progovorila o negativnoj strani popularnosti ipretećim porukama koje su joj stizale i zabolele pred samo finale.

-Iskreno, teško mi je palo to, nije mi to trebalo, ma nikome to nije trebalo. Bilo je stresno samim tim što je finale tu, svi smo ushićeni, hoćemo da damo sve od sebe i da naša publika glasa za nas. Iskreno, to sve me je poljuljalo još na tonskoj probi i bila sam baš loše, ali tu je podrška muža i roditelja, mentorke koja mi je rekla ‘idi i gazi’ - priznala je Šejla Zonić.

kurir.rs/grand/preneo I.L.

Bonus video:

00:07 Zvezde Granda