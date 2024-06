SKANDALOZNO PRIZNANJE ZLATINOG SINA: Otac me je vodio na druženje sa ANIMIR DAMAMA! Snimak odmah uklonio, evo šta kaže voditelj

Sin pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, Jovan, imao je više ispada na društvenim mrežama, ali sada je po svemu sudeći prevazišao samog sebe.

Jovan, koji je inače, svojevremeno šokirao javnost kada je rekao da je u lajvu na Instagramu imao intimne odnose sa bivšom devojkom, ponovo je otvorio dušu obožavaocima u sličnom maniru, ali mnogima se nije dopalo ovo priznanje.

foto: Petar Aleksić

Naime, Pejin i Zlatin naslednik redovno deli svoju svakodnevicu sa fanovima i pokazuje porodičnu idilu, međutim, sada je zaprepastio mnoge kada je otkrio na društvenoj mreži Tiktok da ga je "otac vodio na druženje sa animir damama".

Snimak je ubrzo postao viralan i za kratko vreme skupio brojne preglede, ali i negativne komentare, zbog čega je mali Peja rešio da ga ukloni sa društvenih mreža.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

Pokušali da stupimo u kontakt sa Zoranom Pejićem Pejom, kako bismo dobili komentar na sinovljevo šokantno priznanje, a on nam je odgovorio tako što nam je poslao sliku sa plaže.

Napravio neprijatnu situaciju Zlati u javnosti

Prošle godine na proslavi punoletstva Sofije Trajković, ćerke folkera Radiše Trajkovića Đanija, dogodila se jako neprijatna situacija, kada je Jovan počeo da urla na Zlatu koja je želela da ispoštuje prisutne fotografe i ispozira ispred restorana.

foto: Nemanja Nikolić

Iako su mnogi tada osudili Jovanovo ponašanje prema majci, Zlata je, kao i uvek, imala blage reči za naslednika.

- Moj sin to ne voli, on ne voli da se slika. Ljuti se, ali on je divno dete. On ne voli ovo, kaže on meni da ne voli da se slika i ja razumem to. Ja ovde nisam došla da pijem kiselu vodu, već da popijem i da se proveselim a onda i da zapevam koju - poručila je Petrovićeva tada za Pink.

Bonus video:

05:40 Zlata Petrović stigla na slavlje kod Slobe i Jelene