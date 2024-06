MILICA ODBRUSILA ĐOGANIJU: Pevačica nije štedela reči na bračni par, posle njene izjave sve je jasno! Otkrila i tajnu

Milica Pavlović sledećeg vikenda održaće koncertu u Spensu u Novom Sadu. Pripreme su uveliko u toku, a pevačica je izdvojila vreme da za Kurir odgovori na nekoliko pitanja u vezi s karijerom i predstojećim planovima.

Ovih dana mnoge tvoje kolege izbacuju nove pesme, albume, a ti si, po običaju, napravila haos sa samo tri nove numere. Koliko je izazov biti svoja i slediti svoj pravac a opet pogoditi ukus publike?

- Jedna od najvećih tajni, za koju smatram da je zaslužna za moj uspeh, jeste ta što se trudim da budem fokusirana samo na sebe i da osluškujem pažljivo šta moja publika želi, kao i da poslušam svoj unutrašnji osećaj. Kada je bio trend da svi snimaju folk pesme, ja sam radila modernu muziku, kada je naišao moderni talas, ja sam snimala pop-folk pesme... Ne razmišljam o tržištu kroz trend, već se trudim da uvek budem u skladu sa onim što osećam da će za mene biti dobar izbor. Pesme sa EP "Milijarda" produkt su moje povezanosti s publikom svih ovih godina i mislim da su zato odmah po objavljivanju doživele ogroman uspeh.

Da li je tebi neka pesma od ovih koje su izašle u poslednje vreme privukla pažnju?

- Apsolutno sam fokusirana na svoj projekat i koncerte u Novom Sadu i Zagrebu, pa nisam stigla detaljno da preslušam sve albume i pesme koji su izašli u poslednjih mesec dana. Iskreno, jedva čekam da čujem Tanju Savić i Radu Manojlović jer su imale diskografsku pauzu i baš me zanima šta su spremile, zanima me i šta će nam novo prezentovati Sanja Vučić, jer ona šara sa žanrovima... Postoji i jedan album koji slušam često jer mi se mnogo dopao, ali neću vam otkriti čiji, jer biste tako mogli da naslutite nešto što još uvek ne želim da vam otkrijem.

Dosad si u svojim pesmama pevala o "Pradi", "Sen Loranu", "Manolu". Očigledno je da su modni brendovi inspiracija tvojim saradnicima za tekstove.

- Ne mogu da kažem da imam omiljeni modni brend, ja baš nisam klasična devojka po tom pitanju. Privatno sam vrlo skromna, ležerna i opuštena. I sve što ima veze s modom je u službi posla. Mislim da sam zapravo zbog posla stalno u pričama o stajlingu, frizuri, šminki, a kad se ugase kamere, volim da se rasteretim i najbolje se osećam u najjednostavnijim izdanjima. Što se tiče pesama, brendovi su tu kako bi približili neku priču i metaforu koju želimo da u kratkoj formi približimo publici.

Hoće li biti malo vremena za odmor tokom leta? Poznato je da si ti jako produktivna i kad se odmaraš i da nove ideje tad samo stižu... Šta možemo jos da očekujemo u narednom periodu?

- Zasad ne postoji mogućnost da se desi neki odmor u toku ovog leta. Možda budem uspela da odem na neki mini-odmor, ali to samo ako se tako bude namestilo. Zasad mislim da to nije izvodljivo ove godine.

Posle Arene si rekla da si u debelom minusu, a sad si se i dodatno istrošila za nove pesme i spotove, kao i za nastavak turneje. Jesi li uspela da malo povratiš uloženo?

- Kad je neko profesionalac i ima želju da sve izgleda i bude na najvišem mogućem nivou, onda je normalno da sve to mora i da košta. Ja volim da sve što ja radim bude maksimalno dobro, da moja publika bude zadovoljna, da oni vide i znaju koliko su mi važni i da zapravo oni diktiraju moj tempo... I onda mi ti minusi ne padaju toliko teško kada mi je toplo oko srca jer znam da sam opravdala poverenje svojih fanova.

Đole Đogani je za Kurir rekao da ti i "ostali klinci" nećete da mu se javite kad ga sretnete.

- Hvala Đoletu na komplimentu da sam klinka u ovim godinama i posle 12 godina karijere. Ne znam šta bih rekla, ja vrlo uvažavam sve starije kolege i nikada mi nije bio problem da se prva javim i pozdravim bilo koga od njih. Bukvalno ne pamtim kad sam uopšte Đoleta negde srela, ali isto tako očigledno on ne prati šta njegova supruga Vesna već nekoliko godina unazad samoinicijativno priča o meni. Koliko se sećam, rekla je da promeni kanal momentalno kada me vidi na TV. Zaista ne bih da joj priređujem stres i uživo, jer tu ne može tako lako da "promeni kanal". Iskreno, i da sam ih srela negde, pitanje je da li bih se javila, jer zašto da pozdravljam nekoga ko ima potrebu da javno priča da me ne podnosi. Ja s njima nikada nisam imala sukob, volim dosta njihovih pesama, mislim da smo nekada davno i imali neki zajednički nastup, i da je s moje strane sve uvek bilo maksimalno korektno. Posle toliko ničim izazvanih medijskih natpisa da im nisam simpatična, evo, kad me sretnu, neka oni mene pozdrave, a ja ću im sa zadovoljstvom uzvratiti.

