ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Arogantni uhvatio dragu u prevari, Zimba umalo nadrljao zbog krađe

Zdravo, dragi moji! Iza nas su ostali brojni događaju s javne scene koji su obilovali zanimljivim situacijama i skandalima, pa mi je estradna scena na trenutak zaličila na onaj period kad je tako bilo gotovo svaki dan.

Ali brzo se sve vratilo u stanje mrtvila i, evo, već danima je tako. Posle dužeg vremena videla sam se s dugogodišnjim izvorom, od kojeg sam saznala neke zanimljive tračeve.

Čula sam da je izbio skandal u domu Arogantnog, opet je nahvatao svoju dragu Talentovanu u prevari. Ceo grad zna da ona već neko vreme izlazi s jednim klincem, mlađim od nje blizu 20 godina, a sad je, izgleda, to došlo i do Arogantnog. Ne smeta njemu što ga žena vara, na to je navikao, već to što ona radi javno, ne krije se više, i samim tim ugrožava njegovu reputaciju. Da ne bi ostala bez ičega, i bez izmišljene karijere, Talentovana je morala da popusti i da proredi viđanje s mlađanim tipom, i to iza zatvorenih vrata.

Obojeni ima novu švalerku. Radi se o mlađoj ženi u tridesetim koja je bila kućna pomoćnica u njegovoj vili doskoro, a kad su se smuvali, ona je odlučila da napusti posao da njegova žena ne bi provalila da su u šemi. Sad se viđaju u stanu koji joj je on iznajmio i, koliko čujem, iako važi za stipsu, za mlađanu devojku bez razmišljanja otvara novčanik.

Zimba je jedan od plaćenijih pevača na našoj muzičkoj sceni, a na Instagramu su viralni snimci na kojima ga publika obasipa bakšišom, ali niko ne zna njegovu veliku tajnu. On ima problem što je kleptoman.

Bez obzira na bogatstvo koje poseduje, Zimba nakon svake tezge u inostranstvu praktikuje da ukrade nešto iz tržnog centra u tom gradu. Tako je ovoga puta otišao prodavnicu jednog svetski poznatog brenda i ukrao majicu od nekoliko stotina evra.

Kad je izlazio iz butika, shvatio je da nije skinuo zujalicu. Alarm je počeo da pišti, a obezbeđenje mu je odmah pritrčalo. Zimba je oštro negirao krađu i radnicima obezbeđenja pokazivao da kod sebe ima mnogo novca. On se pravdao time da mu je majica slučajno ostala u torbi kad ju je probao u kabini. Radnici su mu brzo poverovali jer je i u toj državi popularan i redovno nastupa. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

