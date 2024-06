VELIKO SLAVLJE U DOMU VODITELJKE SLAGALICE Kristina Radenković mu se javno obratila, ne skida osmeh, a čestitke samo pljušte

Voditeljka "Slagalice" Kristina Radenković je već godinama u ljubavi sa advokatom Nikolom Radojevićem.

Nikola danas slavi rođendan, a Kristina mu je javno čestitala na društvenim mrežama.

Naime, voditeljka RTS je objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj ne skidaju osmeh, a u opisu je samo stavila: "Srećan rođendan", a čestitke su se nizale.

Upoznali se 2014. godine

U jednoj šetnji 2014. godine Kristina Radenković je upoznala čoveka svog života, ni ne sluteći da će se to dogoditi nasred ulice.

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - ispričala je jednom prilikom voditeljka za medije.

Kako je otkrila, na početku veze je veoma teško podnosila razdvojenost od Nikole i često je plakala.

- Moram vam priznati da je bilo jako čudno. Svaki naš susret bio je ljubav na prvi, drugi, treći pogled. Kad se samo setim da sam prvih nekoliko meseci i plakala ako jedno od nas dvoje ode negde na dva ili tri dana... Nisam podnosila razdvojenost - iskrena je bila Kristina.

