BARBARA BOBAK NAKON RASKIDA SA LAZIĆEM ŽIVELA SA NEKOLIKO MUŠKARACA! Javno otkrila: Bili su kod mene dve godine...

Barbara Bobak, otkako je raskinula sa Darkom Lazićem, svoju privatnost mahom čuva podalje od znatiželjnih pogleda. I dalje je, kako naglašava s vremena na vreme, singl devojka, a malo je poznato - da je po rastanku s pevačem živela s nekoliko muškaraca.

Naime, nekoliko članova njenog benda bilo se skućilo u njenom roditeljskom domu, a ona taj period pamti kao izuzetno zanimljiv.

foto: Zorana Jevtić

– Bili su kod mene u kući dve godine, sada su se raselili. Bili su tu i za moje, pomagali su, to je bilo vrlo zanimljivo. Bila sam im podrška u startu i potrajalo je, ali neka je - kazala je nedavno ona, prenosi „Grand", koja za ljubav, kako je i skoro tvrdila, uopšte sada nema ni vremena.

– Nemam vremena za ljubav. Odmaram se tako što provodim vreme sa svojom mačkom, sa svojom porodicom, sa najboljom drugaricom idem u SPA, gledam filmove, jedem – nabrajala je bila kroz osmeh Barbara.

foto: Damir Dervišagić

Kao i svaka devojka, ipak, na društvenim mrežama dobija razne poruke, ali joj u istim fali kreativnosti.

– Dobijam pouke, svaka ženska osoba ih dobija. One glase: „Ćao lepoto“, „Hej, ćao, baš si lepa“ i to je to. Muškarci nisu nikad ni bili kreatvni – izjavila je Bobakova.

kurir.rs/grand

Bonus video:

02:22 BARBARA BOBAK ILI MILICA PAVLOVIĆ? Gosti emisije odlučili: Napravila je karijeru bez jedne svoje pesme, ONA JE SOCIJOLOŠKI FENOMEN