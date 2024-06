"ŠABAN BI BIO PONOSAN" Goca Šaulić progovorila o uspomenama na supruga: Teško mi je kad god čujem njegove pesme

Pvačica Ilda Šaulić predstavila je novi spot za pesmu svog oca Šabana Šaulića, legende narodne muzike.

Ilda je numeru obradila u potpuno drugom aranžmanu i premirerno je predstavila na promociji koju je upriličila tim povodom, a za Kurir je govorila njena majka Gordana, koja je otkrila kako joj se dopada ćerkin rad.

- Ovo je nešto sa svim novo, sasvim drugačije. Pesma se približila nekoj drugoj vrsti publike koji možda ne voli narodnu muziku, ali je izetno kvalitetna pesma. Šabanove pesme su izuzetno zahtevne i vrlo je teško pevati ih, a kamoli pretvoriti ih u nešto drugo, promeniti im aranžman. Verujem da bi on bio ponosan. Sreća u celoj tragediji koja se s njim desila je što je 2018. bio gost na njenom koncertu i s njom otpevao dve pesme koje su obeležile 10 godina njene karijere. Ovo sada je samo jedna nadogradnja i mislim da je zaista opravdala njegovo poverenje i zaslužila je sve ovo.

U spotu se nalazi njihova ćerka Ema, te nam je Goca otkrila da li će se i ona naći u nekom od narodnih spotova.

- Ne, bila sam svojevremeno, pre 30 godina, u Šabanovom spotu, mislim da je to sasvim dovoljno za mene - istakla je ona, pa otkrila joj je, iako je srećna zbog ćerke, veoma teško da sluša pesmu svog supruga, jer nikada nije prebolela njegov gubitak.

- I dok je snimala to, bilo je teško, kad god čujem njegove pesme, ali ponos i tuga tu su - priznala je ona, pa otkrila da Ilda nije uvek imala razumevanje i podršku roditelja, pogotovo na početku svoje karijere.

- Pa ja lično nisam pružala podršku. Nije ni on, moram da kažem. Smatrali smo je da je u porodici dovoljno da jedan bude na estradi. Vremena su se i promenila, nije to više bila ta estrada koju on na njegovim početcima zatekao. Ali ona je već bila izrađena ličnost kad je to odlučila i kasnije je opravdala sve to. Drugo, odrasla je u kući gde je znala šta može i da vidi, da čuje i da očekuje.

Inače, Ilda će 10. oktobra organizovati veliki solistički koncert u Beogradu, u MTS dvorani, na kome će obeležiti deceniju i po rada, prirediti još jedan događaj za pamćenje i doneti u Beograd po ko zna koji put eleganciju, uz dozu nostalgije i duh mediteranskih festivala.

