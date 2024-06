BRAVO, MAJSTORE! Đole Đogani zategnut kao PRAĆKA u sedmoj deceniji, svaki mušić se ocrtava! A ovo je njegova tajna!

Da jači pol i te kako može da izgleda fit i zategnuto i u sedmoj deceniji života dokaz je Đole Đogani. Popularni muzičar pažljivo vodi računa o svom telu i o tome čemu svedoče fotografije koje nam je dostavio. Đogani će 1. jula da napuni 64 godine i u fantastičnoj je formi. Da bi to postigao vodi zdrav način života: Pravilo se hrani, redovno spava i trenira koliko mu je potrebno. Zato se i rezultati vide iz priloženih fotografija.

foto: Privatna arhiva

One su nastale na odmoru u Crnoj Gori gde porodica poslednjih godina letuje u jednom od najluksuznijih hotela u Bečićima.

foto: Privatna arhiva

Interesantni su i komentari na društvenim mrežama kada god Đoletova supruga Vesna objavi zajedničke trenutke. Kako je istakla jedna od obožavateljki ovog para u komentarima na Instagramu, Đole je otrov za žene, a i Vesna izgleda jednako fenomenalno. Supružnici rado pokazuju da su i dalje zaljubljeni kao prvog dana, a sudeći po fotografiji strast među njima jednako je živa. Đole nije aktivan samo kada su treninzi u pitanju nego uveliko radi i na novim pesmama koje će uskoro da ugledaju svetlost dana.

foto: Privatna arhiva

- Nikada nisam hteo da dajem novac na gluposti i uvek sam ulagao u sebe i u svoj izgled. Danas odlazim u teretanu samo dva puta nedeljno i to je dovoljno da izgledam ovako. Ceo život vežbam i plešem i moje telo je sve to zapamtilo, pa tako danas ne moram mnogo da radim na svom telu da bih izgledao ovako. Bitno je i to što živim zdravo, ne pušim, ne pijem, rano ležem da spavam. Potrebno je neko odricanje da biste bili zgodni, to je neminovno - objasnio nam je Đole.

foto: Privatna arhiva

