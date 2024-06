SAD JE KAO NOVA! ELENA KARIĆ OČISTILA DUŠU I TELO U PERUU od vradžbina i negativne energije koju su bacili PRECI

Elena Karaman želi da bude čista kao suza, pa je čišćenje duše i tela potražila čak u Peruu.

Dizajnerka je u ovoj državi, koja se nalazi na zapadu Južne Amerike, boravila kako bi doživela svojevrsno spiritualno iskustvo.

Malo ko zna da upravo u ovoj regiji živi čovek našeg porekla koji skida crnu magiju, vradžbine, loše misli, negativnu energiju, i to s ljudi u kojima to leži skoro šezdeset godina unazad. To radi isključivo pomoću čudotvornih biljaka. Elena se zajedno s njim molila, pevala i prolazila duboke procese otvarajući svoj um pomoću visokih temperatura i lekovitih trava. To iskustvo može da se doživi isključivo u Peruu. Kako smo neposredno saznali, na dan ceremonije ništa se ne jede, ali i ne pije nakon ručka. Uveče oko 22 časa se okupljaju ljudi koji žele da se očiste, i to u velikoj kolibi, u potpunom mraku, uz samo jednu sveću. U tišini, samo iz zvuke životinja iz šume, šamani dolaze uglavnom po troje, sednu i govore na svom šipibu, zvučnom jeziku drevnih plemena. Za ceremoniju ne koriste nikakve instrumente, već se za rad koristi samo glas pevajući pesme poznate pod nazivom ikaros. Slušajući drevne pesme ikarose, duša se čisti i ta čista energija se spaja sa čovekovom aurom iz koje energija teče, te ponovno obnavlja i postaje pravilna, čista i protočna, što je Elena želela.

Šamani pevaju ono što im biljka govori i tako utiču na sopstvenu svest. Nakon nekoliko dana sauna, obloga i pijenja tih biljaka u ceremonijama dizajnerka je počela da na drugačiji način oseća sebe, biljke i prirodu, dok je na ljude gledala dublje, i to s mnogo više prihvatanja, razumevanja i ljubavi. Nakon tog tretmana koji je prošla ona se osetila nežno, lagano i suptilno, mogla je da oseti i vidi stvari koje pre nije ni primećivala, rekao nam je izvor blizak Karićevoj.

Ćerka Verice Rakočević o svom šamanskom putu koji je odabrala ne govori u javnosti, ali zato redovno na društvenim mrežama pokazuje rituale koje i sama praktikuje u svom domu, bilo da je u Srbiji ili negde u inostranstvu. Ona je život kompletno posvetila ovom načinu života i dobila podršku od prijatelja i porodice, koji često s njom i učestvuju u ovim ritualima.

