VELIKI INTERVJU TANJE SAVIĆ ZA KURIR: Progovorila o udaji za Muhameda, novoj bebi, albumu, koncertu u Areni, kolegama iz ZG...

Tanja Savić je posle duže diskografske pauze rešila da obraduje svoje fanove novim albumom.

Pevačica je zakazala i prvi solistički koncert u Beogradskoj areni, posle koga će izgovoriti sudbonosno "da" svom izabraniku Muhamedu Mukiju Bešiću.

U intervjuu za Kurir priznala nam je da želi da se opet ostvari u ulozi majke, a na samom početku razgovora prokomentarisala nam je oglašavanje Srpske pravoslavne crkve o skandalu koji je izazvala spotom za pesmu "Otac suzama mojim", u kome se lažna pohotna monahinja uvija kao striptizeta, zbog čega se očekuje da bude skinut i s Jutjuba.

- Jasno mi je i ne treba da očekuju ništa loše od mene jer sam ja hrišćanka i poštujem našu crkvu. Poenta je da se na vizuelni način razume pesma. Ti ljudi kojima smeta spot nisu razumeli poentu spota i stil pesme. Ja ne hulim na Boga u pesmi i spotu. Pesma peva o muškarcu koji je toliki prevarant da bi čak i ženu koja je monahinja zaveo i prodao. Malo je eksplicitno ta devojka obučena, ali je to reditelj tako zahtevao. Ona nema donji veš koji je diskutabilan i sasvim prati granicu pristojnosti, oni halteri su okej, obukla je šorc. Ne vidim tu priču kao hajku na mene, spremna sam na to posle 20 godina karijere - rekla je Tanja.

Koliko je pametno bilo da posle tolike pauze izbaciš album? Tržište je baš prenatrpano. Na albumu imaš najviše balada, a to kod ljudi slabo prolazi. Da li se kaješ?

- Ne, taman posla. Uradila sam album koji može da se sluša i u narednih 10 godina. To su pesme koje će trajati i namerno sam i birala takve saradnike koji ne rade te treš pesme. Cenim muziku i kvalitet i od mene se ne očekuje da snimam neke instant pesmice kao što je bio moj prethodni album iz 2019. Te pesme su bile za to tržište tada normalne i iskaču iz onoga što sam radila do tada. Moja publika je to progutala i prihvatila kao nešto što ide uz mene. Sebe smatram kameleonom u ovom poslu.

Na Jutjubu je dosta loša situacija što se tiče pregleda tvog novog albuma.

- Nisam prezadovoljna pregledima. Sve to ide jako sporo. Možda je to zbog toga što su kvalitetne pesme u pitanju i što nema golotinje. Sve je to jako čudno.

Ima mnogo komentara da je na albumu tvoje pevanje identično pevanju Dragane Mirković.

- Mnogi mi to kažu. Tako sam i ja nekako doživela. Posebno u pesmi "Lečim se životom". Rekla sam Peri Stokanoviću: "Zašto ja ovde zvučim kao Dragana, šta je ovo?" Ja nju slušam od malih nogu i toliko je volim da sam se nekako saživela s njenim glasom.

Svi bruje o tvojoj žestokoj svađi s dečkom Muhamedom, zbog koga si izgubila 5.000 evra. Je l' palo pomirenje?

- Jao, nemoj to da me pitaš. Najbolje da ne pričam o tome sad. Naravno da tu postoje neke svađice i problemi. To je život. Problemi postoje svuda, samo ih treba rešiti.

Nije valjda da ćeš zbog te svađe da otkažeš i svadbu?

- Neću, ne. Spremna sam za svadbu. Dragana Mirković će mi pevati na svadbi. Kad prođe Arena, onda da rodim sebi jednu bebicu. Sebi i mom mužu.

Kad publika može da očekuje tvoj prvi veliki solistički koncert u Beogradu?

- Biće 9. novembra u Beogradskoj areni. To mi je sad prioritet da sve prođe kako treba.

Zašto na promociji nema tvojih roditelja? U kakvim ste sad odnosima?

- Roditelji su ostali kod kuće, rekli su da im je mnogo kasno.

Postoji li šansa da ponovo zapevaš sa svojim kolegama iz grupe s kojim si se svojevremeno takmičila u "Zvezdama Granda"?

- To bi stvarno bilo lepo. Međutim, za tako nešto stvarno prvo treba da se svi složimo. Treba nas uhvatiti jer svako ide svojim putem i da se radi na tome. To znači da bi svi trebalo da budemo na probama svakodnevno.

Tvoje kolege iz postave kažu da si ti ta koja uvek koči okupljanje i da im se ti ne javljaš. Da si ti najveći problem?

- Ne znam. Ja sam uvek bila najviše problem prema sebi. Verovatno sam previše samokritična i oprezna. Takva sam osoba. Ne želim da rizikujem. Valjda je to, šta znam. A s druge strane, smatram da sam i hrabra. Da je trebalo, desilo bi se.

