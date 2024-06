KAD SAM UPOZNALA MUŽA ŠOKIRALA SAM SE! Imao nešto IDENTIČNO sa sestrinim suprugom! NEVEROVATNE PODUDARNOSTI u životima bliznakinja

Svetski dan blizanaca uvek otvori pitanje da li je lakše odrastati kada znate da imate brata, ili sestru koji je potpuno sličan vama ili nosi i određene poštekoće?

O tome kako je odrastati sa sestrom koja vas voli najviše na svetu govorile su u emisiji Puls Srbije Marija i Marina Gobović, interpretatorke tradicionalne muzike i jednojajčane bliznakinje.

- Najveći blagoslov je imati sestru bliznakinju. Mi se oko svega konsultujemo i dopunjujemo. Iako smo jednojajčane bliznakinje mi se dosta razlikujemo. Ja sam malo mirniji tip. Više volim sporije pesme i balade, a Marina više pesme uz trube u kojima se peva i igra - rekla je Marija.

Marina kaže da se nikada nisu svađale:

- Nismo se nikada svađale, iako nam se karakteri razlikuju. Obe smo diplomirale na pravnom fakultetu u Beogradu i nama argumenti služe za to da dođemo do pravog rešenja. Mi se ne svađamo već razgovaramo, pa čiji argument bude jači on pobeđuje. Pomenula je Marija da je naš repertoar različit zbog različitih naših senzibiliteta i mislim da je to baš dobro.

A osim toga što njih dve kao bliznakinje veoma liče u njihovim životima dogodio se niz neverovatnih podudarnosti:

- Ja bih napomenula, s obzirom da smo bliznakinje, mi imamo jako puno podudarnosti u privatnom životu. Muževi nam se isto zovu, rade u istoj firmi, isto su godište i mi svi živimo u istoj zgradi, jedni iznad drugih - rekla je Marija.

Marina se prisetila svog upoznavanja sa suprugom:

- A zamislite moje oduševljenje. Marija se već pet godina zabavljala sa njenim Bojanom kada ja upoznajem mog Bojana. I kada je on meni rekao da je apsolvent na elektrotehnici, da su isto godište i td... Sad ja slušam te podatke kojeIsu isti kao što je i kod Marijinog Bojana. I onda mi je još rekao jedan podatak koji me onako potpuno šokirao! To je da i on ima brata bliznica. Kod njih je tri brata, kod nas je tri sestre i to je mnogo lepo stvarno.

