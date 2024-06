OD PILOTA DO NOSAČA TAŠNI! Nakon svađe zbog 5.000 € i NAJAVE SVADBE, došli na snimanje, pevačica pozirala, a evo šta je Muki radio

Pevačica Tanja Savić došla je na snimanje emisije Ognjena Amidžića sa verenikom Muhamedom Mukijem Bešićem, mladim pilotom koji pevačicu prati u stopu.

Par je došao ruku pod ruku, a Muki je pokaza pred sedmom silom kako je osvojio pevačicino srce. Naime, nosio je njenu tašnjicu, slušao njena upustva, dok je Savićka pozirala fotoreporterima u haljini sa providnim delovima i šljokicama.

foto: Ata Images

Podsetimo, pevačica je zakazala i prvi solistički koncert u Beogradskoj areni, posle koga će izgovoriti sudbonosno "da" svom izabraniku Muhamedu Mukiju Bešiću. Otkrila je i da se svađa sa verenikom, a poslednja je bila zbog 5.000 evra koje je izgubila zbog njega.

1 / 5 Foto: Ata Images

- Jao, nemoj to da me pitaš. Najbolje da ne pričam o tome sad. Naravno da tu postoje neke svađice i problemi. To je život. Problemi postoje svuda, samo ih treba rešiti.

Bonus video:

09:31 Tanja Savic - promocija novog albuma