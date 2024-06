IZBIO POŽAR U POGONU PEKARE DEČKA JOVANE JEREMIĆ: Izgoreo jedan deo pogona, šteta više od MILION EVRA!

U pogodnu pekare AS, čiji je vlasnik dečko voditeljke Jovane Jeremić - Dragan Stanković, izbio je požar danas u jutarnjim satima.

Kako mediji saznaju, nadležni organi su trenutno na terenu i ispituje se uzrok požara. Ovo je treći po redu požar u pekari poznatog srpskog privrednika Dragana Stankovića.

Kako se saznaje, u požaru je izgoreo jedan deo pogona, a šteta je preko milion evra.

Podsetimo, u martu 2023. godine, u šumi iznad bivše fabrike Kluz, sadašnjeg pogona pekare AS, čiji je vlasnik dečko voditeljke Jovane Jeremić - Dragan Stanković, tada je isto došlo do požara.

Tada se firma AS oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti.

- Dana 21. 3. 2024. godine oko 20 časova došlo je do požara u proizvodnom pogonu Kluz u Grockoj u sklopu pekarske industrije AS Braća Stanković. Do požara je došlo prilikom istovara gasa od strane eksternog dobavljača koji je propustio da ispoštuje procedure manipulacije gasom. Požar je vrlo brzo ugašen uz pravovremenu intervenciju naše dežurne službe i vatrogasaca. U ovom incidentu na svu sreću nije bilo povređenih ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

