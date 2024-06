POGLEDAJTE ZGARIŠTE OD PEKARE DEČKA JOVANE JEREMIĆ! Oglasila se voditeljka za Kurir: Ratovi se vode, uskoro će sve izaći na videlo

Treći put, drugi za dva meseca goreo je pogon u pekari AS, čiji je vlasnik dečko voditeljke Jovane Jeremić - Dragan Stanković. Požer je izbio u ranim jutarnjim satima, a kako nam je voditeljka rekla, štata je oko milion i po evra.

foto: Kurir/I. E

Nadležni organi su trenutno na terenu i ispituje se uzrok požara.

- Tačno je. Izgoreo je deo pogona. Šteta je preko milion i po evra. Istražuje se uzrok trećeg požara, drugog u poslednja dva meseca i ko stoji iza svega ovo. Definitivno postoji problem u pekarskoj industriji u Srbiji, a ratovi se vode, a koji i šta saznaće se u budućnosti. Najvažnije je da nema povređenih - rekla je Jovana Jeremić za Kurir.

foto: Kurir/I. E

Podsetimo, u martu 2023. godine, u šumi iznad bivše fabrike Kluz, sadašnjeg pogona pekare AS, čiji je vlasnik dečko voditeljke Jovane Jeremić - Dragan Stanković, tada je isto došlo do požara.

- Dana 21. 3. 2024. godine oko 20 časova došlo je do požara u proizvodnom pogonu Kluz u Grockoj u sklopu pekarske industrije AS Braća Stanković. Do požara je došlo prilikom istovara gasa od strane eksternog dobavljača koji je propustio da ispoštuje procedure manipulacije gasom. Požar je vrlo brzo ugašen uz pravovremenu intervenciju naše dežurne službe i vatrogasaca. U ovom incidentu na svu sreću nije bilo povređenih ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

kurir.rs/I.E/I.L.

