PEKARA MU PRETVORENA U GAREŽ A u ovom DVORCU u Begaljici živi dečko Jovane Jeremić! Pred kapijom srebrni lavovi, u dvorištu 2 KUĆE

Treći put, drugi za dva meseca goreo je pogon u pekari AS, čiji je vlasnik dečko voditeljke Jovane Jeremić - Dragan Stanković. Požer je izbio u ranim jutarnjim satima, a kako nam je voditeljka rekla, štata je oko milion i po evra.Šp

Dragan Stanković, vlasnik poznatog pekarskog lanca i novi dečko Jovane Jeremić, živi na svom imanju u Begaljici, selu u opštini Grocka. Ekipa "Paparaco Lova" posetila je jednom prilikom njegov kraj i uverila se u kakvom bogatstvu živi privrednik.

U dvorištu koje je ograđeno kamenom ogradom i ogromnom kapijom je pravo bogatstvo - dve kuće (jedna u kojoj živi i druga nedovršena),a da Stanković ume da se istakne, dokaz su ogromni srebrni lavovi koji se nalaze pred kapijom na ulazu.

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić se oglasila za medije i otkrila navodni uzrok požara.

- Izbio je požar jutros oko tri sata, u Draganavom delu pogona. Šteta je preko milion i po evra. Vatrogasci su došli na vreme, ali Dragan je svojim očima gledao kako mu gori imovima. Čekamo nadležne organe da utvrde uzrok požara - rekla je Jovana i nastavila:

- Kad padne Dragan Stanković, pašće svi pekari u Srbiji. On se bori za pekarsku industriju Srbije. Da svi rade i zarađuju, a ne jedan proizvođač da zgrće novac preko grbače dobrih ljudi. Mi smo imali najavu juče niza pritisaka koji će se desiti. Sve što se desilo to je vid pritiska na industriju hleba. Dragan neće da proda biznis, on samo hoće i bori se za pravdu, a to je da svi mogu da rade i žive od hleba, a ne da hleb bude 500 dinara. Protiv toga se bori i zato trpi napade i štetu - rekla je Jovana za Pink.rs

