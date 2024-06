"AKO JE POŽAR JE PODMETNUT..." Jovana uz dečka milionera na zgarištu pekare: Dragan neće prodavati firmu, odolećemo napadima

Jovana Jeremić i Dragan Stanković, kojem je rano jutros izgoreo pogon pekare, vidno su izmoreni posle teške noći. Kako je Dragan otkrio, dobio je poziv u ranim jutarnjim časovima sa obaveštenjem da mu gori pogon.

- Pa noćas oko tri sata smo primili poziv, ja sam primio poziv da je izbio požar u proizvodnoj hali, izgorelo je nekoliko proizvodnih linija, uzrok požara i nesreće još uvek ispituju nadležni organi. Videćemo šta se dešava i to je to - rekao je vidno izmoren Dragana koji je sa vatrogascima gasio požar do jutra.

00:31 Požar u pekari dečka Jovane Jeremić

Jovana je, pak, rekla malo više, te tvrdi da je mišljenja da je neko namerno podmetnuo požar u pogonu, ali je za istog imala i poruku.

- Čekamo izveštaj policije i nadležnih, šta je uzrok požara. Ja smem slobodno da kažem moje mišljenje i stav za sve, vrlo je simptomatično da je treći požar od 2021. godine, drugi u roku od dva meseca. Evidentno da se oseća jedan vid pritiska na Draganovu firmu, da se ta firma kupi, Dragan neće prodavati firmu i to svima treba da bude jasno. Ukoliko se ustanovi da je požar bio podmetnut, a i da se ne ustanovi da je bio podmetnut, to je jako teško dokazivo. Oni koji su ovo osmilisli su to uradili fenomenalno, ali poruka naša njima je da se neće prodati firma, jer prodajom ove firme bi pala cela pekarska industrija Srbije.

1 / 30 Foto: Kurir/I. E

- Ja sam se sada zainatila, meni je sada ovo vrlo jasan pokazatelj da mi moramo da odolimo svim napadima. To banditsko ponašanje je nedopustivo u 21. veku, tako mi mi možemo da idemo da palimo tuđa postrojenja. Mi to ne radimo, jer poštujemo Ustav i zakon ove zemlje. Konkurenti koji koriste neke nelegalne metode, ali ovo nije način da neko proda svoju firmu.

- Tu je negde ustanovljena šeteta oko milion i po evra, na prvu, ali videćemo, ustanovićemo sve. veštaci će odraditi svoj deo posla, i policija da uradi svoj deo posla, pa ćemo videti.

Jovana je otkrila i da su ona i njen dragi još juče imali najavu da će se dogoditi novi napadi na njegovu firmu, pa je tako ekskluzivno otkrila da "mu je podvaljen pavoc u helbu".

foto: Kurir/I. E

- Sada će mnogi reći da je Jovana pod naletom emocija, ali nije tako... Mi smo imali najavu još juče da će sada da se desi nova serija napada na Dragana. Ono što on nije rekao, a ja ću ekskluzivno da otkrije, je da su mu ubacili pacova juče u helb, a poslaću vam i fotografiju da vidite - navela je Jovana.

kurir.rs/telegraf

