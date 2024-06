BANE BOJANIĆ PLATIO TRANSVESTITA IZ TAJLANDA! Isplivao ŠOK VIDEO, pevač tvrdi: Nisam ni znao, rekli su mi posle...

Bane Bojanić izdao je novi album posle duge diskografske pauze, a posebnu pažnju javnosti privukao je spot za pesmu "Mogu otac da ti budem", u kojem glavnu ulogu igra tajlandski transvestit.

foto: Damir Dervišagić, Instagram

Poznato je da u Tajlandu ima puno transvestita koji tamo žive i rade, a jedan od njih očigledno je privukao pažnju Banetovom timu, koji mu je poverio važnu ulogu u ovom video-ostvarenju.

Ipak, Bane nije znao da je u pitanju muškarac, pa je tako u Tajlandu doživeo pravi šok.

foto: Printscreen YT

- Nisam ni znao dok nismo završili snimanje spota. Rekli su mi posle... Da ti pustim dva-tri različita spota, u jednom je ona ili on - ispričao je Bane u emisiji "Ami Dži šou", a na njega se nadovezala i Tanja Savić, s kojom na novom albumu ima i duet.

- Na kraju se ispostavilo da je to ta devojka, zapravo taj lik, koju sam ja njemu poslala s porukom: "Pazi da ne bude on". To je neki poznat tamo kod njih - rekla je Tanja, a Bane je istakao da ne zna da li ima muške atribute.

foto: Printscreen YT

Ovo su primetili i korisnici Iksa, koji su oduševljeni što je glavna uloga u spotu pripala transvestitu.

- Bane Bojanić, koji je u Tajlandu snimio spot za pesmu "Mogu otac da ti budem" i koju peva prelepom tajlandskom transdženderu je sve što nam je falilo u ovom trenutku, da upotpuni moju tvrdnju da živimo u najjačem univerzumu - glasio je jedan od tvitova.

foto: Printscreen

