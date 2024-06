"GUBITAK JE OČIGLEDNO OSTAVIO VELIKI TRAG NA NJEGA" Jami brutalno odgovoila Futi na navode da NIJE IMALA NOVCA za Cecin album

Pevačica Jasna Milenković, poznatija kao Jami, nedavno je istakla da je album "Ljubav fatalna", koji izvodi Ceca Ražnatović, zapravo trebalo da ode njoj u ruke.

Aleksandar Radulović Futa govorio je o ovoj temi, te priznao da je ceca bila Marininina "miljenica", ali da to nije razlog što je album pripao njoj, već da jami nije imala novca zha njega, kao i da je njen prvi album nije platila ona, već njen prijatelj.

- Ukrala? Svako bi za sebe ono što mu se svidi. Jesmo mi izlog, ajde da kažem, ali nismo izlog za izvolite može. To nije isto. Marina i ja smo pravili pesme za nas. Pa smo onda svrstavali, ovo bi bilo dobro za ovog, pa ovo bi bilo dobro za onog, itd. Nikad nekom pevaču nismo prezentirali pesmu za koju smo mi mislili da nije za njih. Znači, pesme smo pravili kako nama padne. Da li ja sviram, pa ona tu nešto prepozna, ili ona kuva, pa meni se taj neki deo tamo dopadne, nema veze, to je sad neka domaća priča. Mi smo pisali za nas, pa smo određenim pevačima, određene pesme, ajde da kažem, sortirali. Jeste, to bio problem sa Jami, ispao je problem, jer sa njom je bio problem i za onaj prvi album, jer ona je upala u tu priču da nema para... Došlo je do situacije da ti pevači moraju da obezbede da to nešto košta. Znači, mi smo morali sebe da naplatimo u bilo kojoj situaciji, to znači, pevač treba da donese da plati, zato što mi ne poklanjamo pesme. Mi možemo da poklonimo neki put pesmu, ali ne svaku pesmu da svakom poklonimo kako svako misli da treba da mu poklonimo. Ona nije imala novac da plati, ni onaj prvi koji se zove "Čokolada" - rekao je on za "Telegraf"

Tim povodom kontaktirali smo Jami, koja je je dala svoj komentar na prozivke.

- Da sam davala odgovor ranije, pre određenog vremenskog perioda, moj odgovor njemu bi bio dosta drugačiji, ali s obzirom da je u ovoj situaciji... Preživeo je veliki gubitak, koji je očigledno ostavio veliki trag na njega, što je i normalno. Sve u svemu i Futa i ja znamo istinu, tako da bi moj odgovor na bio samo da mi ga je mnogo žao i da mu želim brz oporavak - rekla je Jami za Kurir.

