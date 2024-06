BARBARA BOBAK PROGOVORILA O DETALJIMA IZ ŽIVOTA KOJE NIKO NIJE ZNAO! Pomenula i oca, a onda ŠOKIRALA: Ja sam jako...

Pevačica Barbara Bobak pored lepih komentara koje dobija na svoj račun, ne krije da umeju da joj pristignu i neke poruke koje nisu takvog karaktera.

- Dobijala sam ružnih poruka u smislu vređanja, ali ne pretećih. To su fanovi nekih drugih osoba, ali to je zanemarljivo u odnosu koliko dobijam pozitivnih. Mislim da se to svima dešava. Ljudi daju sebi za pravo da naprave nalog bez slike i napiše uvredljiv sadržaj. Ako se time ispraznio, neka ga – rekla je Barbara, a na pitanje da li je iznerviraju kaže:

- Mene ne može da iznervira takav komentar jer nikada u lice neću dobiti nijedan loš komentar. Do sada ga nisam dobila i neću ga dobiti – iskrena je bila ona i otkrila koje situacije je uvek izbace iz takta.

- Svašta može da me iznervira- bezobrazluk, neprofesionalnost, kada neko razgovara sa mnom sa visine bez ikakvog pokrića. Ti koji imaju pokrića ne razgovaraju sa visine. To su neke tri stvari, da ne idem dalje jer puno toga mene nervira i jako sam živčana osoba – istakla je ona sa osmehom.

Nedavno se na društvenim mrežama polemisalo oko glasa pevačica i kako on nije isti kao na početku njene karijere, a ona je sada odlučila da odgovori na te komentare.

foto: Damir Dervišagić

- Ništa se nije desilo sa mojim glasom, ali nisam to videla. Dosta snimaka koji izlaze od nas pevača mnogo zavisi od toga gde je pozicioniran telefon koji snima. Ako je pozicioniram kod monitorske kutije onda će da se izvuče samo glas i telefon ne hvala glas i niske frekvencije. Da ne objašnjavam ljudima sve je u najboljem redu imali ste priliku da čujete – kaže ona.

Barbara je trenutno jedna od najtraženijih pevačica, a nedavno je izbacila i prvi album.

- Ne iskačem iz frižidera, ali ovako će biti dok ne izađu nove pesme – rekla je pevačica, koja je svojoj publici kroz novi album dala i broj telefona na koji mogu da je kontaktiraju i pričaju sa njom.

- Broj telefona sam dala da bi se prisetili tih starih vremena kada su bile pričaonice. Pišu i zovu konstantno, to je nenormalno. Nekad se javim, trudim se da odgovorim na što više poruka, ali baš puno poruka stiže i još gore je što neko uzme pa okači na Tik-Tok pa svi navale još više. Nema veze to je moja publika i moji ljudi, jako ih volim sve i volela bih da mogu svima da stignem da odgovorim na poruke, ali ne mogu- kaže ona.

Njene dve koleginice Tea Tairović i Tanja Savić zakazale su koncert u „Areni“, ali Barbara ističe da i dalje nije spremna za njega.

- Otišla bih na obe „Arene“, a o svojoj ne razmišljam jer mi treba dovoljno pesama da bih mogla da popunim program od dva ili tri sata i da bi prosto ljudi mogli da uživaju. Jedno je napuniti klub i biti aktuelan na terenu u klubovima, a skroz je druga priča napraviti koncert. Kratko sam ovde da bih napravila koncert, ali bože zdravlja, što da ne, svako bi to voleo - iskrena je bila ona.

Malo ko zna da pevačicu na svakom koncertu prati njen otac koji je zadužen za prevoz njenog benda i nje.

foto: Printscreen/Instagram

- Otac ide sa mnom uvek i on zna šta je to i kako je. Ne govore mi roditelji da stanem jer oni znaju da od toga nema ništa šta god da mi kažu. Jako sam tvrdoglava i uporna. Otac s nama ide i vozi nas, on je menadžer na terenu - rekla je Barbara, kojoj je majka desna ruka i najveća pomoć kada su kućni poslovi u pitanju.

- Naravno, brinu se. Mama se trudi da mi pomogne oko svega, da mi olakša, da mi skine neko breme u smislu da li je to pranje veša, kuvanje ručka, sređivanje stana. Ona mi dosta pomaže sa strane. Uključeni su oboje u taj proces, ali mlada sam, imam snage i dok god je imam i mogu da uveselim publiku i ljude, ja ću to raditi - kaže ona.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

