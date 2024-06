JOVANA JEREMIĆ SE RASULA NA KOMADE PA ISPRIČALA SVE O ĆERKI: Nije želela da priča do 3 i po godine, to je bio njen otpor zbog...

Voditeljka je ugostila u jednom podkastu voditeljku Novog jutra sa dušom, Jovanu Jeremić koja je govorila o svojoj ćerki Lei.

Ona nije želela da priča do 3 i po godine, a to je bio vid njenog otpora jer sam je ostavljala. Moram da kažem da mi nije žao što se to tako desilo jer ni ona, ni ja danas ne bismo bile tu gde smo. Ona se stabilizovala, a ja sam ispravila svoje greške u roditeljstvu. Ona je sposobna, može da radi sve sama - rekla je Jovana pa je priznala

foto: Printscreen

Ja svoje dete nikada nisam poredila ni sa jednim drugim detetom. Nisam to volela ni meni da rade, a ne ja njoj. Moja majka se puno sekirala, u početku je bilo pitanje da li je ona normalna, da li ima sindrom, a kada se to ustanovilo, znala sam da je lenjost, pa sam čekala trenutak. Najviše sam plakala kada sam morala da radim, nehumano je bilo da ja radim jutarnji, pa spavam četiri sata, pa se vraćam da radim rijaliti, ja sam propustila odrastanje svog deteta, morala sam da radim, nije to bilo mojom voljom. Ja da sam to odbila, završila bih na ulici, moji mi nikada nisu pomagali, Voja... Voja je sada odličan, naučila sam ga da postane čovek. On je sada srećan ima devojku, koja je fenomenalna, i mnogo voli moje dete i hvala joj na tome - rekla je Jovana.

- Ona je moj najveći uspeh. Sada kada vidim svoje dete vidim jednu ličnost, koja ima stav, koja zna šta želi, šta ne želi. - rekla je Jovana kada je rekla kako reaguje kada sada vidi svoju ćerku.

foto: Printscreen

